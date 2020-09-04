【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元　 阿里巴巴小米收市追貨力有多大？

▲ 【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元，跑贏指數變幅，反映周五換馬追入阿里巴巴、小米、藥明生物力量再增。

恒生指數下周一換馬，資金將於周五收市前追貨。恒指公司最新公布，截至8月31日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約349億美元，當中與恒生指數、恒生國指掛鈎的交易所買賣產品（ETP）資產管理分別約207億美元（約1615億港元）和55億美元（約429億港元），當中恒指相關ETP規模按月增加10億美元或5.08%，跑贏恒指同期升2.2%，意味有新資金追入恒指ETP。

恒指最新季檢增加三家新貴，分別是阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） ，國指就新增阿里巴巴、美團點評 （03690） 和小米，以最新恒指公司提供的資產管理規模和權重資料，周五隨恒指換馬被動追入的情況如下：

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恒指公布季檢結果以來，阿里巴巴、小米不斷創新高，除了阿里巴巴在5%上限，小米市值提高下，其權重也會因而上升，小米最新權重，可留意【下一頁】

因應美股科技股周四股價大跌，阿里巴巴半日跌4.9%，成交達72.2億元；小米曾跌7%，中午僅跌1.9%，成交56.9億元；藥明生物跌3.4%，成交7.2億元；美團點評就跌3%，成交52.5億元。

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記者：麥德銘