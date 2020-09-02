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【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元　 阿里巴巴小米周五追貨力有多大？

即市財經 18:56 2020/09/02

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【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元，跑贏指數變幅，反映周五換馬追入阿里巴巴、小米、藥明生物力量再增。

恒生指數下周一換馬，資金將於周五收市前追貨。恒指公司最新公布，截至8月31日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約349億美元，當中與恒生指數、恒生國指掛鈎的交易所買賣產品（ETP）資產管理分別約207億美元（約1615億港元）和55億美元（約429億港元），當中恒指相關ETP規模按月增加10億美元或5.08%，跑贏恒指同期升2.2%，意味有新資金追入恒指ETP。

恒指最新季檢增加三家新貴，分別是阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） ，國指就新增阿里巴巴、美團點評 （03690） 和小米，以最新恒指公司提供的資產管理規模和權重資料，周五隨恒指換馬被動追入的情況如下：

股份 恒指權重 國指權重 被動追入資金
阿里巴巴 （09988） 5% 5% 102.2億元
小米 （01810） 2.59% 3.73% 57.8億元
美團點評 （03690） - 5% 21.5億元
藥明生物 （02269） 1.75% - 28.3億元

 

股份 8月日均成交 被動追貨相當於交易日
阿里巴巴 （09988） 61.94億元 1.65日
小米 （01810） 43.83億元 1.32日
美團點評 （03690） 59.68億元 0.36日
藥明生物 （02269） 10.15億元 2.79日

不過，恒指公布季檢結果以來，阿里巴巴、小米不斷創新高，除了阿里巴巴在5%上限，小米市值提高令其權重也會因而上升，小米最新權重，可留意【下一頁

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記者：麥德銘

香港股票 恒生指數 恒生中國企業指數 小米集團－W（01810） 藥明生物（02269） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評 小米 阿里巴巴 恒指換馬

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