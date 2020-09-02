【網民熱話】網友分享自願檢測經歷 過程極快不需排隊

政府先前推出全民自願檢測，希望有助儘快控制新冠肺炎疫情，不過不少市民都對檢測過程感到憂慮，擔心采樣過程會感到痛苦。不過，有網民就相當勇敢，率先參與全民檢測，更向網友分享檢測過程。

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該網民表示，上網預約後在短時間内就收到SMS認証，接下來於檢測當天，準備身份證讓職員登記就可以，人流也不多，不需要排隊。最多人擔心的

鼻咽口腔採樣過程樓主認為不如外間人所說的痛，只是有點痕癢。

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完成後，測試者會再次收到SMS，確認你的編號，之後等候化驗結果。樓主認為，排除自己是隱形病患者有助幫助控制疫情，因此檢查是必須的，又鼓勵其他網友去做測試，減低感染家人風險。也有網友表示一早已經參與檢測，整個過程不用3分鐘，非常方便。

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責任編輯：翁嘉陽