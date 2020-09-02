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【港股追蹤】小米唔識跌 大行索性提高目標價？

股樓投資 18:54 2020/09/02

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下周一（7日）將納入成為恒指成分股的小米集團（01810），股價在染藍消息公布後一直保持強勢，到今日（2日）早市曾見高26.95元，再創上市新高。惟之後有獲利回吐，但到尾市再有資金流入撐住，最終微升0.4%收市，收報25.7元。

早前與大家提過，多間大行給予小米的目標價，均低於現水平，今日隨即有大行改變主意。瑞信最新研究報告中，降低全球智能手機付運量預測，其中該行預期行業龍頭華為，明年智能手機付運量將大跌75%，並會由其他主要品牌，包括Oppo、Vivo、小米、蘋果公司（Apple）及三星（Samsung）取代。

既然該行認為小米有能力搶佔份額，對公司明年及2022年的付運量預測亦有所提升，該行預測明年小米在內地付運量可望按年增長64，至5,500萬部，海外付運量則按年增長19%，至1.23億部/5700萬。同時又將公司互聯網服務收入上調，以反映中國月活躍用戶(MAU)改善。

瑞信同時提升對股份的每股盈利，目標價亦由早前22.1元，大幅提升超過40%，至31元，給予「跑贏大市」評級，更將股份加入到該行最新亞太區焦點股份名單。

 

記者：葉志偉

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