【宏觀中國】配合「雙循環」戰略　人民幣升值更利刺激內需

中國的新國策乃發展「雙循環」經濟,大力支持內需市場,藉以發展國內的產業鏈。跟當前的人民幣轉強勢,也有一定關連度,彼此相互配合。

無他,一國貨幣升值理論會刺激內部消費,因進口貨物相對便宜,而且亦有利資金流入當地投資市場,這些效果正正是當下中國所樂見。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰也指出,在「雙循環」戰略之下,中國將避免使用人民幣貶值來刺激經濟增長。「中國經濟將轉變為以國內市場為重點的自力更生增長模式,同時中美緊張局勢不斷升級後,中國也會減少對外需和供應鏈的依賴。」

他又指,在外國投資者的角度,人民幣貶值也會減少他們在中國獲得的回報,換言之,貶值不利資本流入。

現時,美元兌人民幣處於6.82左右,市場普遍認為在美元尋底的情況下,人民幣滙價大有機會進一步挑戰6.8水平。

記者:林衛