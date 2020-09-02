【宏觀中國】配合「雙循環」戰略　人民幣升值更利刺激內需

中國的新國策乃發展「雙循環」經濟，大力支持內需市場，藉以發展國內的產業鏈。跟當前的人民幣轉強勢，也有一定關連度，彼此相互配合。

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無他，一國貨幣升值理論會刺激內部消費，因進口貨物相對便宜，而且亦有利資金流入當地投資市場，這些效果正正是當下中國所樂見。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰也指出，在「雙循環」戰略之下，中國將避免使用人民幣貶值來刺激經濟增長。「中國經濟將轉變為以國內市場為重點的自力更生增長模式，同時中美緊張局勢不斷升級後，中國也會減少對外需和供應鏈的依賴。」

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他又指，在外國投資者的角度，人民幣貶值也會減少他們在中國獲得的回報，換言之，貶值不利資本流入。

現時，美元兌人民幣處於6.82左右，市場普遍認為在美元尋底的情況下，人民幣滙價大有機會進一步挑戰6.8水平。

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記者：林衛