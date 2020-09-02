【限聚令放寬】餐廳堂食延至晚上10時 太興突破1.5元可追入

本港疫情逐漸緩和下，堂食禁令進一步獲放寬。政府宣布，除了健身中心、按摩院、部分遊樂及戶外運動場所等可以有條件重開，由本周五起食肆堂食可延至晚上10時。雖然仍限每枱2人，但對食肆而言，每日多做一小時的晚市生意有利它們加快復甦營業額。措施令多隻本地餐飲股今日上揚，經營特色餐廳為主的太興集團(06811)，在更受惠措施下，全日大升2.8%至1.47元。

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【限聚令放寬】消息：健身室將有條件重開 餐廳堂食延至晚上10時 詳情請看【下一頁】

太興旗下品牌包括旗艦品牌「太興」、「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」、「錦麗」、「東京築地食堂」、「漁牧」、「飯規」及「夫妻沸片」等中台日式餐廳。受累疫情，集團上半年中期盈利按年大跌83%至841萬元。惟隨著疫情降溫，更多食客獲准堂食，太興業務有機會在本季起出現一定復甦，今日股價大升亦是正面訊號。

太興在1.2元取得支持後，出現緩緩升浪，一旦突破前高位1.5元，可伺機追入，目標價看1.8元，失守1.3元止蝕。

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