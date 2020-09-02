港股全日倒跌64點 ATMX逆市漲 恒生科技指數升3%

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【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元 阿里巴巴小米周五追貨力有多大？
恒生指數今日先高後低，一度失守2萬5關，全日埋單倒跌64點，收報25120點；恒生科技指數全日升234點或3%，收報7909點；成交1596億元。ATMX逆市向上，阿里 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 創新高，小米成交超騰訊 （00700） 。港府放寬社交距離限制，9月4日（周五）起將延長食肆晚市堂食至晚上10時，以及重開健身中心、按摩院等場所。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】圓通飈近2.6倍ATM逆市升 港版納指漲3%後恒指夜期略見反彈（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄78.7億超購約10倍（不斷更新）
【螞蟻IPO】傳螞蟻集團最快10月上市 上海科創板集資傳較香港高
【ZOOM】李嘉誠持股ZOOM市值暴增至858億元 相當於三分一身家
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時 健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【精選投資分析】
【電商天下】阿里京東港視齊破頂 上望可參考美股王亞馬遜？（第三版）
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