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港股全日倒跌64點 ATMX逆市漲 恒生科技指數升3%

即市財經 18:42 2020/09/02

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財經焦點速覽

恒生指數今日先高後低，一度失守2萬5關，全日埋單倒跌64點，收報25120點；恒生科技指數全日升234點或3%，收報7909點；成交1596億元。ATMX逆市向上，阿里 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 創新高，小米成交超騰訊 （00700） 。港府放寬社交距離限制，9月4日（周五）起將延長食肆晚市堂食至晚上10時，以及重開健身中心、按摩院等場所。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】圓通飈近2.6倍ATM逆市升　港版納指漲3%後恒指夜期略見反彈（不斷更新）

【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄78.7億超購約10倍（不斷更新）

【螞蟻IPO】傳螞蟻集團最快10月上市 上海科創板集資傳較香港高

【ZOOM】李嘉誠持股ZOOM市值暴增至858億元　相當於三分一身家

【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）

【I.T欠租】I.T多店傳欠租　遭恒隆入稟追租24次

【精選投資分析】

新經濟股逆市升 恒指25000攻防戰（第五版）

人幣重拾升軌！A股ETF乘勝追擊

【ATMX追蹤】阿里增持圓通速遞 今早升抵目標價 吼位再買

【電商天下】阿里京東港視齊破頂 上望可參考美股王亞馬遜？（第三版）

【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 香港股票 成交 指數 恒生指數 恒生科技指數

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