2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首

▲ 最近有報告揭曉，2020年上半年度手機銷量前10名的排行榜。

新冠肺炎疫情持續，智能手機的生產及出貨量或會受影響。最近有報告揭曉，2020年上半年度手機銷量前10名的排行榜，到底全球最熱賣的手機是哪一款？

據研調機構Omdia發表最新報告指，截至2020年上半年，蘋果（Apple）的iPhone 11銷量達到3,770萬部，排名第一。更遙遙領先排定第二的Galaxy A51，三星推出的Galaxy A51銷量為1,140萬部，至於排第3的是Note 8紅米手機，銷量達到11萬部。

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對比於去年同期， iPhone XR銷量為2,690萬部，居於首位。而今年新一代iPhone 11銷量大幅增長，突破3千萬部。另外，去年蘋果僅有3款 iPhone排名前10，今年則有5款iPhone上榜，包括iPhone 11、排名第5位的iPhone SE 2020、第6位的iPhone XR，第7位的iPhone 11 Pro Max，以及第10位的iPhone 11 Pro。

另外，小米旗下的紅米手機銷量亦相當亮眼，當中Redmi Note 8及Note 8 Pro，分別排名第三及第四位，另外Redmi 8A、Redmi 8亦有上榜。

責任編輯：李寶如