  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首

科技 18:41 2020/09/02

分享：

最近有報告揭曉，2020年上半年度手機銷量前10名的排行榜。

新冠肺炎疫情持續，智能手機的生產及出貨量或會受影響。最近有報告揭曉，2020年上半年度手機銷量前10名的排行榜，到底全球最熱賣的手機是哪一款？

據研調機構Omdia發表最新報告指，截至2020年上半年，蘋果（Apple）的iPhone 11銷量達到3,770萬部，排名第一。更遙遙領先排定第二的Galaxy A51，三星推出的Galaxy A51銷量為1,140萬部，至於排第3的是Note 8紅米手機，銷量達到11萬部。

<<【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠

<<【新冠肺炎】疫情帶動平板需求　iPad次季出貨1425萬部

對比於去年同期， iPhone XR銷量為2,690萬部，居於首位。而今年新一代iPhone 11銷量大幅增長，突破3千萬部。另外，去年蘋果僅有3款 iPhone排名前10，今年則有5款iPhone上榜，包括iPhone 11、排名第5位的iPhone SE 2020、第6位的iPhone XR，第7位的iPhone 11 Pro Max，以及第10位的iPhone 11 Pro。

另外，小米旗下的紅米手機銷量亦相當亮眼，當中Redmi  Note 8及Note 8 Pro，分別排名第三及第四位，另外Redmi 8A、Redmi 8亦有上榜。

責任編輯：李寶如

相關文章

傳為了生產新iPhone　印度新廠大規模招聘逾萬名員工
2020/08/17
傳為了生產新iPhone　印度新廠大規模招聘逾萬名員工
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
2020/08/10
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
美市場調查機構讚iPhone SE　成功吸引果粉換機
2020/07/21
美市場調查機構讚iPhone SE　成功吸引果粉換機
【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場
2020/07/10
【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場
流動裝置 Apple 小米 紅米 肺炎 iPhone iPhone X iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11

上一篇文章

JOOX推出「快唱」功能 2月至7月亞洲K歌用戶錄3成增幅

下一篇文章

【ZOOM】非用Zoom不可？　免安裝綫上會議軟件一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPad】爆料消息揭9月新iPad三大變革　設計靠攏iPad Pro
【iPad】爆料消息揭9月新iPad三大變革　設計靠攏iPad Pro
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【每日焦點】Zoom、Google Meet視像應用多漏洞　Xbox Series X料11月登場
【每日焦點】Zoom、Google Meet視像應用多漏洞　Xbox Series X料11月登場
【5G網絡】12地區5G速度調查　沙烏地阿拉伯網速最快香港排第幾？
【5G網絡】12地區5G速度調查　沙烏地阿拉伯網速最快香港排第幾？
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂