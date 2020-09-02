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【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬

股樓投資 18:54 2020/09/02

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疫情緩和，利好樓市交投，上車客紛紛加快入市，怕遲買更貴。利嘉閣張家偉說，元朗永興大廈低層2室，實用面積449平方呎，三房間隔，今年8月中放盤，原叫價468萬元，終減價35萬元，以433萬元易手，實用呎價僅約9,644元。

資料顯示，原業主於2017年3月，以約355萬元購入上址，持貨3年，現轉手帳面賺78萬元，物業升值約22%。雖然屋苑入門價平，惟張家偉說，永興大廈暫未有其他放盤。

資料顯示，永興大廈位於元朗安樂路61號，早於1980年入伙，換言之，樓齡約40年。大廈建有184伙，實用面積約220平方呎至449平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，皆因鄰近港鐵元朗站。

值得留意的是，雖然永興大廈叫價平，惟樓齡高，而且是單幢樓。一般來說，單幢樓伙數少，成交往往較疏落，若等錢應急，或要折讓賣樓，才有人問津。相反藍籌屋苑成交量、客源相對較多，成交價正常不會大幅低於市價。

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撰文 : 黃卓賢

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