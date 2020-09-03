  • 33°C
香港時間 : 2020903日 (四) 13:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】網民回憶當年勇　All in買樓身家只剩４位數

環球政經 12:32 2020/09/03

分享：

要有多少儲備才會考慮上車置業？有網民帶著這一個疑問，在討論區出帖，希望其他網民可以提供參考。有網民表示自己預留了40至50萬元儲備，其他全部用作置業，也有人指2009年置業時，只有數十萬元身家，所有都用作置業。

【網民熱話】父親留層樓畀細佬娶老婆 家姐：做女就唔可以有份咩？【下一頁

【網民熱話】70年代是打工仔的美好時代 美孚新村600呎只需15萬【下一頁

不少網民都分享了當年置業的情況，有人表示，在去年以56萬元儲備付首期、稅項及律師費等後，只剩６萬元，之後需要借25萬元作裝修之用。也有剛置業的網民指，與太太共儲得200萬元左右，買到800萬元的單位，沒有剩下錢，幸好經紀佣金可以３個月後才支付。

有網民亦分享，自已多年前置業的經驗，全靠自己儲蓄及投資，有給足夠家用，上車後身家只剩下４位數，長期沒有錢的情況維持了數年，「因為一有錢就再買，超級辛苦，唔知點解當年咁勇，好辛苦！」

當然也有部分父母幹的例子，例如有人指2006年母親給他30萬元「焗住上車」，當時他只有３萬元儲蓄，人工也只有１萬元，入伙時家徒四壁，電視也沒有。網民回應指：「要多謝你呀媽。」並指當年１萬元人工並不算少。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩

首次置業 儲蓄

上一篇文章

【港股追蹤】雷軍有話說？ 提小米近年三大發展

下一篇文章

【康體設施】健身中心、部分康文署室內運動場周五開放　須一直佩戴口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【居屋申請2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意
【居屋申請2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意
【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%
【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%
【網民熱話】父親留層樓畀細佬娶老婆　家姐：做女就唔可以有份咩？　
【網民熱話】父親留層樓畀細佬娶老婆　家姐：做女就唔可以有份咩？　
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【居屋申請2020】最詳盡居屋情報 　申請需知+四大屋苑+按揭情報（不斷更新）
【居屋申請2020】最詳盡居屋情報 　申請需知+四大屋苑+按揭情報（不斷更新）