【網民熱話】網民回憶當年勇　All in買樓身家只剩４位數

要有多少儲備才會考慮上車置業？有網民帶著這一個疑問，在討論區出帖，希望其他網民可以提供參考。有網民表示自己預留了40至50萬元儲備，其他全部用作置業，也有人指2009年置業時，只有數十萬元身家，所有都用作置業。

【網民熱話】父親留層樓畀細佬娶老婆 家姐：做女就唔可以有份咩？【下一頁】

【網民熱話】70年代是打工仔的美好時代 美孚新村600呎只需15萬【下一頁】

不少網民都分享了當年置業的情況，有人表示，在去年以56萬元儲備付首期、稅項及律師費等後，只剩６萬元，之後需要借25萬元作裝修之用。也有剛置業的網民指，與太太共儲得200萬元左右，買到800萬元的單位，沒有剩下錢，幸好經紀佣金可以３個月後才支付。

有網民亦分享，自已多年前置業的經驗，全靠自己儲蓄及投資，有給足夠家用，上車後身家只剩下４位數，長期沒有錢的情況維持了數年，「因為一有錢就再買，超級辛苦，唔知點解當年咁勇，好辛苦！」

當然也有部分父母幹的例子，例如有人指2006年母親給他30萬元「焗住上車」，當時他只有３萬元儲蓄，人工也只有１萬元，入伙時家徒四壁，電視也沒有。網民回應指：「要多謝你呀媽。」並指當年１萬元人工並不算少。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩