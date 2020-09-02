【限聚令放寬】晚市堂食延至10時　酒樓：放寬每枱人數才見曙光

▲ 有酒樓表示，新放寬措施下，茶餐廳及火鍋店較易受惠，但對酒樓而言作用卻不大。(資料圖片)

港府宣布，將在9月4日開始，放寬晚間堂食至10時，但仍然維持二人一枱的限制。有酒樓表示，新放寬措施下，茶餐廳及火鍋店較易受惠，但對酒樓而言作用卻不大。

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喜盈樓負責人趙敬麟預期，晚市堂食放寬至10點，將有利於火鍋、放題食肆可「做多轉生意」，但由於酒樓以家庭客為主，在仍限制二人一枱的規管下，則未能帶來效用。

雖然上周起已放寬晚市堂食至9時，但該店在晚市時段仍只做外賣生意。他解釋，只有放寬每枱人數才有用，故未考慮重開晚市堂食，冀節省營運成本。他又直言，近月生意「仆到直」，即使茶市生意有改善，但幫補始終不大，整體生意仍只有正常水平兩成，期望當局能盡快放寬每台人數至4人。

現時晚市入座率僅一成

彩翠軒負責人余先生亦指，晚市堂食放寬至10時稍為有助推動市場氣氛，惟對酒樓而言作用不大，故即做放寬措施生效，亦預計其店約9時左右關門，「開多一個鐘，所需資源亦增加」。

他又透露，即使上週起放寬晚市堂食至9時，晚市入座率仍然只有約1成。他認為，每枱聚餐人數需放寬至6位才真正見曙光，相信屆時生意將能回復6至7成。

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記者：蘇穎琪