證監會︰撤銷私人開放式基金投資限制 就海外公司型基金遷冊引入機制

▲ 證監會將撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制。

證監會表示，將撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制。另外，證監會亦將容許持牌或註冊證券經紀行擔任私人開放式基金型公司的保管人；並就海外公司型基金將註冊地轉移至香港的安排，引入法定機制。

在現行開放式基金型公司制度下，私人開放式基金型公司有最少90%的資產總值須包含︰

(1) 其管理會構成第9類受規管活動的資產類別，及／或

(2) 現金、銀行存款、存款證、外幣及外匯交易合約。

私人開放式基金型公司不得將其10%以上的資產總值投資於其他資產類別。在撤銷投資限制後，私人開放式基金型公司可不受限制地投資於所有資產類別。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，上述改革措施可為開放式基金型公司結構與其他私人基金結構建立一個公平的競爭環境。此舉正是一直以來致力支持將香港發展成為基金首選註冊地和提供全方位服務的國際資產管理中心所作的舉措之一。

有關撤銷投資限制和擴大保管人資格規定的安排將在經修改的《開放式基金型公司守則》刊憲後即時生效。現有私人開放式基金型公司的保管人將獲給予6個月的過渡期，以便就遵守新訂的妥善保管規定作出調整。註冊地轉移機制將在立法程序完成後生效。

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編輯︰侯景成