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【美國疫情】特朗普堅決復課 派病毒測試劑予學校

環球社會熱點 18:33 2020/09/02

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【美國疫情】特朗普堅決復課 派病毒測試劑予學校

美國疫情持續，總統特朗普堅決如期復課。白宮官員周二表示，政府將新購買的1.5億快速測試劑分配到各州的學校和重要服務。美國最大學區紐約市，計劃在9月21日復課。

路透社統計，美國大部分地區在最近幾周，每日新增確診都持續下跌。周一（8月31日）新增3.6萬宗，為7月中的不足一半。但亦有例外的州分，如中西部的南達科他州和愛荷華州，爆發群聚感染。

Uber要求乘客自拍證明已戴口罩：【下一頁】

特朗普（Donald Trump）敦促全國各地的學校復課，但很多學校已安排學生在定網上學習，包括全國第二和第三大學區洛杉磯和聖地亞哥。

在最大學區的紐約市，市長白思豪（Bill de Blasio）稱，已經與教師工會達成共識，9月21日將復課。

孕婦很大機會為新冠肺炎無症狀患者，研究：【下一頁】

衛生部助理部長吉羅伊爾（Adretal Brett Giroir）表示，大部分華府新購入測試劑，將送往日間治療中心和急救站。

華府早前買入雅培（Abbott Laboratories）快速檢測試劑，可在15分鐘內知道病毒檢測結果，每個售價僅為5美元（約39港元）。使用試劑不需要額外的設備，而且比傳統的測試侵入性程度更少。

美國禁業主驅逐欠租租戶，防疫情擴散：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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