前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普近期遭多人出書爆料，前白宮發言人桑德斯也將於下周出版新書。英媒引述桑德斯於新書提及，2018年6月的美朝峰會期間，北韓領袖金正恩曾向其眨眼調情，特朗普私下開玩笑指桑德斯要作出犧牲，前往北韓為美國奉獻。

特朗普：威斯康星非和平示威 是國內恐怖活動： 【下一頁】

被新書爆料指曾中風入院 特朗普斥：假新聞 ：【下一頁】

桑德斯（Sarah Sanders）的新書名為《Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House》，將於下周二（8日）出版。

英國《衛報》報道，桑德斯即將出版的新書中，提及她陪同特朗普（Donald Trump）出席於新加坡舉行的美朝峰會。當特朗普與金正恩談到女子足球等運動時，桑德斯指抬頭時留意到金正恩正在看她，兩人作眼神交流。

桑德斯又形容：

金正恩點點頭，似乎對我眨眼。我完全呆住，迅速低下頭及繼續抄筆記。 （Kim nodded and appeared to wink at me. I was stunned. I quickly looked down and continued taking notes.）

【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普稱「黑暴」有金主支持：【下一頁】

【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛 : 【下一頁】

桑德斯提到在乘車前往機場途中，她將此事轉述給特朗普與時任白宮幕僚長凱利（John Kelly），特朗普表示：

金正恩和你調情！他有這樣做！他竟然和你調情！ （Kim Jong-un hit on you! He did! He fucking hit on you!）

凱利也附和特朗普，特朗普其後更與桑德斯開玩笑：「你將會去北韓及作出犧牲！」（You’re going to North Korea and taking one for the team!）特朗普又笑言，桑德斯的丈夫和孩子會想念她，但她會成為國家英雄。

桑德斯於去年6月底離任白宮發言人，當時有消息指桑德斯有意返回家鄉阿肯色州角逐州長。特朗普稱讚桑德斯是有才華和特別的人，又表態支持她參選州長。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

▲ 前白宮發言人桑德斯新書提及，北韓領袖金正恩於2018年的美朝峰會期間，曾向其眨眼調情。