前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普近期遭多人出書爆料,前白宮發言人桑德斯也將於下周出版新書。英媒引述桑德斯於新書提及,2018年6月的美朝峰會期間,北韓領袖金正恩曾向其眨眼調情,特朗普私下開玩笑指桑德斯要作出犧牲,前往北韓為美國奉獻。

桑德斯(Sarah Sanders)的新書名為《Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House》,將於下周二(8日)出版。

英國《衛報》報道,桑德斯即將出版的新書中,提及她陪同特朗普(Donald Trump)出席於新加坡舉行的美朝峰會。當特朗普與金正恩談到女子足球等運動時,桑德斯指抬頭時留意到金正恩正在看她,兩人作眼神交流。

桑德斯又形容:

金正恩點點頭,似乎對我眨眼。我完全呆住,迅速低下頭及繼續抄筆記。 (Kim nodded and appeared to wink at me. I was stunned. I quickly looked down and continued taking notes.)

桑德斯提到在乘車前往機場途中,她將此事轉述給特朗普與時任白宮幕僚長凱利(John Kelly),特朗普表示:

金正恩和你調情!他有這樣做!他竟然和你調情! (Kim Jong-un hit on you! He did! He fucking hit on you!)

凱利也附和特朗普,特朗普其後更與桑德斯開玩笑:「你將會去北韓及作出犧牲!」(You’re going to North Korea and taking one for the team!)特朗普又笑言,桑德斯的丈夫和孩子會想念她,但她會成為國家英雄。

桑德斯於去年6月底離任白宮發言人,當時有消息指桑德斯有意返回家鄉阿肯色州角逐州長。特朗普稱讚桑德斯是有才華和特別的人,又表態支持她參選州長。

