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【人民幣走勢】瑞穗張建泰：「雙循環」是未來五年戰略核心　中國料避免將人民幣貶值

即市財經 18:10 2020/09/02

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張建泰認為，中國會加快發展內需市場，並減少出口，避免人民幣貶值。

人民幣近日明顯走強，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，中美角力升溫下，「雙循環」是中國「十四五」計劃的戰略核心，相信中國會加快發展內需市場，並減少出口，避免人民幣貶值。

張建泰指，自2018年爆發中美貿易戰以來，為紓緩美國新增關稅的影響，中國被迫將人民幣貶值，中美最終亦簽訂首階段貿易協議。隨關稅影響減低，將人民幣貶值已無法應對中美緊張關係上升的問題，因兩國角力已擴展至不同層面。

中國正面對製造業遷移、美國制裁及加關稅的風險，同時生產成本亦上升，但中國擁有大量人口，人均收入亦不斷上升，令發展內需市場逐漸成為吸引外資的重點。對外資來說，人民幣貶值將會減低買入人民幣股票的收入，不利資金流入。

人民幣強勢有利於刺激進口產品的需求，進一步擴大內需市場，加上出口已成為經濟增長的次要選擇，大大縮減中國領導人將人民幣貶值的誘因。

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編輯：陳韻妍

經濟 股票 貿易戰 外資 人民幣 中國 美國 制裁 關稅 買入

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