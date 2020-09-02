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【大行點睇】大和看好5大內房股 維持行業中性看法

股樓投資 17:59 2020/09/02

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內房進入「金九銀十」旺季，大和亦發表行業報告指，下半年內地房地產會面對更大挑戰，仍然維持對行業的中性看法。大和建議投資者要繼續在不同股份間，進行選擇性投資，並列出世茂集團（00813）、旭輝控股（00884）、龍湖（00960）、華潤置地（01109）、合景泰富（01813）等5大內房股，為投資首選，目標價分別達40.6元、8.4元、47.3元、42.8元及17.5元。

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大和指，該行追蹤的內房發展商在8月的銷量按年增長9%，即使升幅較7月的28%放緩，但亦帶動今年頭8個月的銷售增長擴大至6%。因普遍房企已經達到全年銷售目標的6成，所以相信大部份房企今年都可完成目標。

但該行認為，潛在的新「345規則」可能會限制房企的融資活動，雖然目前尚未公布新規則的細節，但有消息指將對房企的槓桿及現金覆蓋率設下「三道紅線」。一旦落實新規則，可能會限制了房企的融資能力。

 

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

合景泰富 世茂集團（00813） 經濟

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