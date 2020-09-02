【股樓投資】樓市報復式上升？

近日不斷有劈價，蝕讓報道，有報章以「悲情樓市」來形容。其實大家都明白，那些所謂劈價，主要是因為業主叫價太高，偏離了市價，劈價只是回到市價，所以中原指數變動不大，至於那些蝕讓，大多數都是新樓，業主在買樓的時候，得到地產商大額回贈，蝕讓只是蝕少少，或者可以說「明蝕暗賺」。

有老友話樓市不明朗，筆者應該學其他資深投資者一樣，放售一些手上物業，減輕負債，方為上策，我說如果這樣做，不但幫不到自己，甚至害了現在放售物業的投資者，買家見到如此多樓盤爭先恐後出售，不但隨時會縮沙，就算買都會鋤價，現在賣樓反而會令樓價急跌，智者不為。



在過去一段時間，政府用了不少力量，來阻止樓價上升，那些力量分別來自遏抑樓市的各項印花稅辣招，以及收緊按揭貸款的「逆周期」措施，如果政府發覺樓價下跌，只要放寬部分辣招或者逆周期措施，就可以穩定樓市。

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不過，要政府放寬辣招是很困難，因為辣招的作用是遏抑樓價，樓價下跌正是政府要求的目的，就算達到目的亦不會輕易放棄，所以，政府放寬辣招來穩定樓市的希望幾乎是零，除非政府出現巨額財赤，但以政府的量入為出的理財策略，出現巨額財赤的機會又是零，換句話說，政府放寬辣招的機會是零。



不過，世事無絕對，現在全世界受到新冠病毒蹂躪，香港雖然亦不例外，但比其他地區好一點，因為庫房有巨額儲備，可以派錢解民困，但庫房亦不是無窮無盡，如果疫情不去，香港未能解封，在6個月後財政就會捉襟見肘。如果不想發債，就要開源節流，最簡單開源方法就是開徵銷售稅。

我相信，一般市民都不會接受，或者政府會考慮放寬一些遏抑樓市措施，增加成交量不但增加印花稅收入，而且會令到賣地成績理想。辣招之中有一招是禁止移居香港不足7年的人買樓，否則就要付30%印花稅，如果政府撤銷這項辣招，即時有約10萬個購買力可被釋放出來，我反而擔心樓價會出現報復式上升，既然有此憂慮，又點會現在賣樓。

原文刊於671期《iMoney Wealth》鑑古知今。



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