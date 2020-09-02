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菲律賓總統發言人羅克 ：需要來自中國的投資者

環球政經 17:58 2020/09/02

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菲律賓總統發言人羅克周二（1日）表示，直言需要來自中國的投資者，因此不會限制中國承包商參與菲律賓的基礎設施建，而根據外媒報道，這意味着杜特爾特與早前該國外長終止菲方與涉及南海人工島建設的中國公司達成協議一事持相反意見，因而被駁回。

【新冠肺炎】菲律賓超越印尼 成東亞國家最多確診人數地區【下一頁

羅克又指，將會繼續支持中國企業參與該國的基建項目，當中包括中國交通建設公司與菲律賓企業宏亞公司共同中標的桑萊機場項目。羅克稱，菲律賓不是任何外國勢力的附庸國，將追求自身國家利益，而其國家利益是確保龍頭項目完工。

【菲律賓疫情】杜特爾特威脅戒嚴 封城無效控疫 【下一頁

中國駐菲律賓大使黃溪連表示，菲律賓當務之急為經濟復蘇、維護和發展民眾福祉作，因此奉行獨立自主的外交政策，符合該國根本利益，相當合理。

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責任編輯：翁嘉陽

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