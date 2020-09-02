【異動股】圓通速遞國際炒高兩倍　即看追揸沽策略

▲ 圓通速遞獲市場追捧

圓通速遞（滬：600233）公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴 （09988） 以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

今早開市，要數最異動的股份，一定是圓通速遞國際 （06123） ， 股價開市已升逾一成。但其實市場上有個疑問，阿里巴巴好似係增持圓通速遞（滬：600233），而不是港股的圓通速遞國際 ，市場是否借機炒上？

今早似乎在電商股一遍熱炒下，有「阿里」、「圓通」這些名字，資金就一窩蜂湧入圓通速遞國際 ，大家都好勇，中午時以為升1倍已經見頂，誰知收市以升2.5倍的大勇姿態告終，盤中高見7.5元，成交額達23.13億元，換手率高達107.4%！

圓通速遞國際股價飈2.7倍 阿里巴巴斥資66億人幣增持圓通12%股權；詳情可看【下一頁】

憧憬圓通大變身

阿里巴巴一向持續加大對內地物流公司的投資，亦不是第一次增持圓通，但阿里今次持股比例大增至逾兩成，則似乎較少見，市場憧憬圓通或者會大變身，而子公司可望受惠。

事實上，子公司的總部設於香港，定位為一家國際物流營運商，主要從事國際空運、海運、陸運貨運代理業務，以及國際快遞、物流服務，故子公司是以海外市場運輸為主。由於阿里巴巴都有海外網購，市場憧憬子公司會否從中可做多些生意，或許是今次股價大升的原因。

再看股價走勢，6123單日升5元，高見7.5元水平，已經是2018年初的高位，料已反映大部份好消息。圓通今日深受追捧，相信大家想知最新的追揸沽策略。

想追貨：

股價今日升咁多先追，似乎風險就好大，絕對不建議。股份成交激增，股價急升，就好似玩緊接火捧遊戲。但筆者又唔想阻人發達，那就不如有「勇者」追入的話，可以以跌穿買入價一成為止蝕位。

有貨：

當然如果今早一開市就追入，策略就靈活好多。例如2元有貨，目前升到7元水平，沽返少少貨，都賺到笑。餘下的持倉，則可以觀望着公司最新發展。但短綫而言，公司應該沒有甚麼變化，而中長綫或者有更多發展。故若果股價跌穿6元，當然是全部止賺獲利啦！

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記：https：//bit.ly/2GhIwht

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看https：//bit.ly/2EJ9Vsc

編輯：江麗琦