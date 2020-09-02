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【眼光獨到】李嘉誠除入股ZOOM大賺　仲有呢幾隻爆升新經濟股

股樓投資 20:41 2020/09/02

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超人李嘉誠投資眼光獨到，一向為人稱頌，最新的戰績是手上持有8.5%的Zoom（ZM.US）股份，單日急升4成，令超人身家因而暴漲31億美元（約241億港元），手上的ZOOM股市值，已暴漲至110億美元（約858億港元），佔其身家3分之1。回顧過去超人投資新經濟股的往績，以下這幾家也是收穫甚豐。

1 Facebook

李嘉誠早於2007年時，第一次投資Facebook，斥資6,000萬美元（約4.7億港元），獲得0.4%股份。其後曾幾次增持，共投入了4.5億美元（35億港元），當時佔Facebook 3%股權。

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之後Facebook在2012年以每股38美元上市，近日最高升至304.67美元，8年間累計升幅7倍，市值亦暴漲至8,420億美元（65,670億港元）。按此升幅計，超人當年35億港元投資，今年已變成245億港元。不過，由於李嘉誠早年已把Facebook的股份捐給了李嘉誠慈善基金會，所以即使升幅強勁，也沒計算入超人的身家內。

2 小米集團

小米集團（01810）於2018年7月在港上市，長和聯席董事總經理霍建寧證實，李嘉誠透過基金會認購了3,000萬美元（約2.3億港元）的小米新股，當時上市定價為每股17元。

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米上市後股價曾潛水很長時間，最低曾跌至8.28元，直至早前意外地獲選入恒指成分股，加上業績遠勝市場預期，股價大翻身，不但重上水面，最高更見過26.95元。以周三（2日）收報25.7元計，較上市價累升51%，李嘉誠基金會持股亦升值至3.5億港元。

3 螞蟻集團

萬眾期待的超級新股螞蟻集團，上市計劃正進行得如火如荼，市值傳高達2,250億美元（約1.74萬億港元），在最新披露的資料中，又再見到超人的身影。

據披露的上市前投資者名單中，在2018年境外股權融資，長和（00001）旗下Hutchison Whampoa Europe Investments S.a r.l.及長實地產（01113） 旗下Active Noble Limited分別持有891.27萬股C類股份。當螞蟻正式上市後，長和系這批C股將按1換批例，換成螞蟻H股。

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記者：李兆明

 

香港股票 小米集團－W（01810） Facebook 長和（00001） H股 李嘉誠

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