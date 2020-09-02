【跟股神買日股？】港投資者買日樓變買日股 買入模型股Bandai最後是賺是蝕？

「股神」巴菲特在上周日（30日)90歲生日公布買入日本5大商社5%股份，包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產與住友商事。消息一出後，5間日本公司股票即升 5%，其中丸紅更升 12% 。連「股神」都買日股，小股民跟唔跟？

很多香港人當日本是「鄉下」，但買日股的港人可說是小眾。從事教育行業的Alex T.今年年頭就試過買日股，他接受本刊電話訪問時指：「當時想分散投資，最初考慮買日樓，想買幾十萬買福岡樓。」不過經過一輪研究，發現日樓回報不理想，「樓價好難升，租務巿場完全偏幫租客。」他舉例要加租，業主要上法庭申請，說服法官准加租，如果想收回單位更難，又係要上法庭搞，要有很強的理由，例如你剩得一個物業等等，放盤未必有人買，因為日本人「唔興」買樓，最後他想到不如試下買日股。他曾在自己You Tube 頻道「妄想世界異」分享自己買日股經驗。

日本牌子香港人熟悉，但點揀公司買？Alex T.用了個最簡單的方法，買自己最熟悉的，愛砌模型的他，最熟的日本公司就是Bandai，「這間公司很國際化，高達模型更佔全球九成以上巿場，它擁有好高的模型技術，款式又多，近乎獨巿生意。」Bandai於2005年已跟另一遊戲公司Namco合併，名為BANDAI NAMCO Holdings Inc.（7832 TYO）。他指買日股要買公司有海外業務的，因為僅靠日本國內經濟，公司發展有限。

港人要玩日股，許多證券行或網上交易平台都有日股買賣服務，Alex T.用網上平台買日股，但戶口要先開個美金平台，交易時美金自動兌換成日元進行買賣。買日股要買一手，一手100或1000股 。日股不似美股要填表打稅，似港股直買直賣。日股利息不高，有些公司每年會送禮物券給小股東，他就收過Bandai送出的買模型優惠。

Alex T.在Bandai股價約5000多日元時買入，大約花了40萬港元，約兩至三個月後升至6600沽出，賺了約9%，不足4萬元，之後他轉戰美股，美股近幾個月暴升，他直言買美股回報勝日股，「日股升得好慢，其實日本整體經濟麻麻，股票好難買中。」他指日本經濟多年來平平，尤其加消費稅但工資沒加，他對日本經濟前景不太看好。

對於股神巴菲特買日股，Alex T.直言巴菲特仍然用「價值投資」一套，主要看公司基本面，但他認為現時是買「趨勢」，即使公司基本面不理想，如當年的亞馬遜、Tesla等，但只要「食到個勢」可以「翻盤」，把過去10年虧蝕的一次過全部賺回來。論回報，美股港股都比日股吸引，他坦言沒有興趣再買日股。

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撰文：鄭靜珊