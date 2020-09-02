【仲量聯行調查】老外點睇香港樓市? 近8成海外投資者將維持在香港樓市投資

過去8個月香港飽受新冠肺炎疫情衝擊，7月中爆發第三波疫情，更令樓市陷入一片減價潮。不過，據外資代理仲量聯行向環球投資者進行的調查，發現投資者對現時不明朗的市況仍抱持觀望態度，儘管市場充斥不明朗因素，但78%受訪的海外投資者表示計劃維持在香港樓市的投資規模，僅18%受訪者計劃減少相關投資。

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仲量聯行向38名環球投資者收集意見，相關資產管理規模合共接近2萬億美元。以上環球投資者普遍預期亞太區地產成交額將於2021年上半年回升，尤其日本、澳洲、南韓及中國內地的地產交投將有較顯著的增長。



仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，未來12至24個月香港物業的租金收入及資本回報率將較以往回落，加上本地經濟疲弱及社會事件等因素，均影響投資氣氛。儘管如此，近80%外國機構投資者計劃維持在香港樓市的投資規模，反映出他們對後市的長遠展望和以往大致不變。

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他續稱：「與此同時，近期香港樓市錄得的成交反映本地及內地投資者或發展商對香港的投資意欲仍然濃厚，尤其優質物業的投資機會。本行預計地理位置優越的地盤及數據中心仍將是他們的主要目標，兩類物業的長遠需求相對看好。」



另外，約84%的受訪者預期亞太區成交額將於今年下半年回升。深入分析數據顯示，預期樓市將於今年下半年或明年上半年復甦的受訪者分別佔32%及52%。儘管不少投資者預期樓市將於未來6至12個月復甦，但他們認為明年日本、南韓、中國內地及澳洲等市場物業交投增加的機會最大。

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記者：陳詠妍