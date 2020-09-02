吳彥祖懸紅15,000美金 望緝拿華裔老婦襲擊案兇徒

藝人吳彥祖（Daniel Wu）一向感言，而且充滿正義感，最近他就懸紅15,000緝兇，希望緝拿一宗襲擊案。現居美國的吳彥祖得知布魯克林區早前一名89歲，操講廣東話的華裔老婦，被兩名蒙臉男子掌摑及於後背淋上煤油點火，但二人成功逃脫，因此希望以獎金緝兇，私人拿出15,000美元（約120,000港元）。

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在吳彥祖出手前，當地社區組織與華裔說唱歌手歐陽靖（MC Jin）已成立15,000美元獎勵基金，因此懸賞合共已增加至30,000美元（約240,000港元）。

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吳彥祖此舉亦吸引了當地媒體的報導，他在接受訪問時，表示不願看見一名89歲的老人家因種族動歧視遭襲擊，認為所有人都必須這種可惡的行為，並將肇事者繩之以法。當地社區服務董事會主席Don Lee就感謝吳彥祖支持及慷慨捐助，希望獎勵增加將鼓勵更多人提供有關襲擊者嘅信息。

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責任編輯：翁嘉陽