【業績】數碼通全年基本溢利跌24%息15仙 將推出5G家居寬頻服務

▲ 數碼通截至今年6月底止，全年少賺40%至6.3億元，基本溢利跌24%至5.8億元，派末期息15仙。

數碼通 （00315） 截至今年6月底止，全年少賺40%至6.3億元，撇除一次性固定資產減值，基本溢利跌24%至5.8億元，末期息削28.6%至15仙，全年合共派29.5仙，派息比率75%。數碼通今日升0.7%，收報4.24元，現價股息率約7厘。

數碼通表示，疫情影特別影響漫遊收入，目前難以預料各國將於何時放寬及最終撤銷旅遊限制，但預料大灣區境內的旅遊或有機會較其他地方提早恢復，料將大幅改善本公司的漫遊收入，但相信來年仍然挑戰重重。

期內，總收入按年跌17%至69.9億元。服務收入下跌1%至45.8億元，主要是由於漫遊收入大幅下跌25%，流動服務月費計劃ARPU下降6%至210元。若剔除漫遊業務，數碼通的核心業務仍然穩健，客戶人數增長6%至270萬人，當中流動月費計劃客戶（不包括流動虛擬網絡商）上升4%。

上半年手機及配件銷售額下跌36%至24.1億元，主要是由於手機銷售業務表現疲弱。

將推5G家居寬頻服務

數碼通於5月在香港推出5G服務，數碼通指，5G業務仍在起步階段，但不少現有客戶於續約時均會選用5G服務，成績令人鼓舞。公司將繼續升級網絡及投資於5G，並透過與愛立信及公司的傳輸線供應商緊密合作，以極具成本效益的方式進一步提升網絡質素及覆蓋。

此外，公司即將推出5G家居寬頻服務，目前估計全港至少有20%至 30%的家庭用戶面對寬頻費用高昂 （由於只有單一服務營運商連接）或寬頻速度緩慢的問題，相信5G家居寬頻服務能針對這個痛點，為家庭用戶提供價錢合理、簡單便捷的高速網絡服務。

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編輯：袁諾曦