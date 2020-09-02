  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】數碼通全年基本溢利跌24%息15仙 將推出5G家居寬頻服務

即市財經 17:25 2020/09/02

分享：

數碼通截至今年6月底止，全年少賺40%至6.3億元，基本溢利跌24%至5.8億元，派末期息15仙。

數碼通 （00315） 截至今年6月底止，全年少賺40%至6.3億元，撇除一次性固定資產減值，基本溢利跌24%至5.8億元，末期息削28.6%至15仙，全年合共派29.5仙，派息比率75%。數碼通今日升0.7%，收報4.24元，現價股息率約7厘。

數碼通表示，疫情影特別影響漫遊收入，目前難以預料各國將於何時放寬及最終撤銷旅遊限制，但預料大灣區境內的旅遊或有機會較其他地方提早恢復，料將大幅改善本公司的漫遊收入，但相信來年仍然挑戰重重。

期內，總收入按年跌17%至69.9億元。服務收入下跌1%至45.8億元，主要是由於漫遊收入大幅下跌25%，流動服務月費計劃ARPU下降6%至210元。若剔除漫遊業務，數碼通的核心業務仍然穩健，客戶人數增長6%至270萬人，當中流動月費計劃客戶（不包括流動虛擬網絡商）上升4%。

上半年手機及配件銷售額下跌36%至24.1億元，主要是由於手機銷售業務表現疲弱。

將推5G家居寬頻服務

數碼通於5月在香港推出5G服務，數碼通指，5G業務仍在起步階段，但不少現有客戶於續約時均會選用5G服務，成績令人鼓舞。公司將繼續升級網絡及投資於5G，並透過與愛立信及公司的傳輸線供應商緊密合作，以極具成本效益的方式進一步提升網絡質素及覆蓋。

此外，公司即將推出5G家居寬頻服務，目前估計全港至少有20%至 30%的家庭用戶面對寬頻費用高昂 （由於只有單一服務營運商連接）或寬頻速度緩慢的問題，相信5G家居寬頻服務能針對這個痛點，為家庭用戶提供價錢合理、簡單便捷的高速網絡服務。

相關文章：【5G時代】數碼通5G 計劃出爐398元80GB　加80元可變無限

三星推新一代摺疊屏手機5G手機　索價逾1.5萬港元（附圖）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦

香港股票 數碼通（00315）

上一篇文章

【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄78.7億超購約10倍（不斷更新）

下一篇文章

【三星手機】華為遭制裁　小米以外受惠者還有三星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美股期貨】道指期貨升逾200點　Tesla盤前反彈逾3%阿里巴巴突破300美元（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾200點　Tesla盤前反彈逾3%阿里巴巴突破300美元（不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）