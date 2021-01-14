【新股IPO】嘀嗒出行尋求本月過聆訊　擬香港上市籌最多39億（第二版）

路透社旗下IFR報道，內地網約車公司嘀嗒出行考慮在香港上市，擬集資5億美元（約39億港元）。嘀嗒出行計劃本月通過聆訊。去年有消息人士稱，嘀嗒出行或在今初上市。

外媒在年初已經報道，嘀嗒出行尋求融資5億美元，並有意進行IPO。嘀嗒出行首席執行官宋中杰去年已經表示，公司已經實現盈利。嘀嗒出行股東包括蔚來資本、IDG資本，蔚來（美：NIO）創辦人李斌為嘀嗒出行董事長。

根據嘀嗒出行最新披露數據，截至2020年8月，整體註冊用戶突破1.8億；註冊車主數突破1900萬，認證通過車主超過1000萬；累計註冊出租車司機數量超過190萬，累計認證通過出租車司機超80萬。

（第二版：聆訊）

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編輯：陳健婷