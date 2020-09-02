【小米股價】小米破頂後未停步 北水買盤源源不絶

小米 （01810） 業績後，受大行唱好，走勢價量齊升，強勢破頂。今日小米成交再破百億，兼再登成交榜首位，遠遠拋離騰訊 （00700） 的約90億成交。小米成交中見到北水手影，可見北水資金成推升小米的動力。

上周三（8月26日）收市後公布的業績勝市場預期，資金顯著湧入小米，於上周四及周五，小米現超大成交急漲，兩日的成交均逾百億，於上周五更高達近140億元，帶動小米強勢破頂。今日小米再現百億成交，可見資金仍湧入，炒作小米破頂後仍有動力再上。單計小米放榜後一周，股已勁升逾4成，惟資金湧入趨勢仍未停，資金追捧推動小米續升。

北水買不停 一周流入30億

湧入小米的資金中，可見到北水手影，據港股通數據，小米放榜後，北水持續流入小米，累計約30億元，成為北水最愛股。在主力流入小米前，8月北水最大規模買入的是美團 （03690） ，累計流入逾100億，成8月份北水吸納最勁港股。當時北水流入美團主要炒作染藍憧憬，推動8月份美團股價勁升3成。惟美團最終失落染藍，其後北水流入的美團規模減弱，相反，期間小米流入規模明顯增大。

小米近日成交超騰訊

受北水支持，小米於過去1周的日均成交，高達約105億元，比騰訊及阿里巴巴 （09988） 還要高。資金湧入小米，除了創新高的利好，還因為染藍在即，資金偷步入市。另外，小米現為恒生科技指數第一重磅股，隨着多隻指數相關ETF陸續推出，預期資金續流入，將利好小米走勢。

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小米 （01810） 現受多重利好推動，除了大行業績唱好，在消息面上，投資界現時憧憬小米將受惠華為禁令，在智能手機市場份額進一步提升。券商野村估計，若華為9月15日之後在中國市場流失份額，小米每搶佔5%至10%的市場份額，每年智能手機出貨量將可增加1500萬至3500萬部，同時有助小米互聯網業務月活躍用戶（MAU）增長。

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責任編輯：錢家鋒