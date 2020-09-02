【三星手機】華為遭制裁　小米以外受惠者還有三星

▲ 另外三星相信可受惠華為國際市場市佔率流失。

華為遭美國封殺，其在手機市場的競爭力與市佔率料受負面影響，最壞情況甚至是退出手機市場。其他手機品牌可望瓜分華為市佔率，除了近日升勢凌厲的小米 （01810） 外，三星料也可成為受惠一員。

華為第二季智能手機的市佔率成為全球第一，雖然國際市場付運下跌，但內地市場付運強勁。然而，隨著華為手機晶片供應趨緊，未來手機出貨量成疑。小米、Oppo等國內品牌料可受惠，另外三星相信也可受惠華為國際市場市佔率流失。

摺疊屏手機銷量逐增

三星昨日發布新一代的摺疊屏手機—Galaxy Z Fold2 5G，為三星第三部摺疊屏手機。分析指出，摺疊屏手機目前仍然是小眾產品，但銷售逐漸提升。里昂估計，摺疊屏手機手機的銷售達200萬至300萬部，明年進一步提升至800萬至900萬部，成為明年智能手機業務主要盈利貢獻。該行更預期，到2022年，摺疊屏手機將會成為三星的主流產品，

另外，Nvidia宣布下一代遊戲晶片將會交由三星生產，大和分析員指出，晶片生產部門獲新訂單、新一代手機推出，以及明年記憶體價格復甦這三個利好因素下，三星股價升幅或逾50%。

根據Refinitiv數據，三星未來12個月的平均目標價為70,376.32南韓圜，相對周三收市價，潛在上升空間達29%。

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編輯：吳敏芳