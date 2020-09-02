【新機試玩】Galaxy Z Fold 2開箱試玩！規格功能全面睇（有片）

▲ 三星（Samsung）昨晚（1日）在Unpacked Part 2全球線上發佈會上，宣布推出旗艦級摺機Galaxy Z Fold 2。

三星（Samsung）新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2終於登場。Galaxy Z Fold2備有亮光黑和霧光銅兩種顏色，售價為1999美元（約15490港元），將於9月18日起在美國、韓國等約40個市場公開發售。雖然未知香港價格及上市日期，但記者已搶先有貨在手，為讀者開箱試玩！

【三星摺機】Galaxy Z Fold 2現真身！支援5G＋屏幕增至7.6吋

【三星摺機】Galaxy Z Fold 2效能解構 支援多工作業最多開3個Apps

先講基本規格，Galaxy Z Fold 2採用Snapdragon 865+處理器，搭配12GB RAM和256GB儲存，內置4,500mAh電池，支援25W快速充電及15W無線充電，而且能5G連線。

Galaxy Z Fold 2的其中一個重點升級，非屏幕莫屬。上代Fold機面屏幕只有4.6吋，而新一代Z Fold 2就大幅增加至6.2吋；Z Fold 2攤開後內部主屏幕更達7.6吋，最高120Hz畫面刷新率，邊框縮減了27%，能用盡空間。由於機身比上代薄，手感更佳。

Flex Mode升級 呈現多角度攤開

另一個矚目位，是引入自適應分屏模式（Flex Mode）。上代Fold如果要攤開，必須完全打開至180度角，但Z Fold 2容許用家在75度至115度角之間保持打開，變相電話可「企起身」，自拍時更可充當腳架。

▲ 自適應分屏模式（Flex Mode）下，能在75度至115度角之間保持打開，屏幕亦能自動分為兩部分，例如影片播放及操控介面。

而且Flex Mode還有一個好處，由於屏幕能自動分為兩部分，在拍照即預覽（Capture View）模式下，主屏幕的下半部分左側，能即時顯示最多5張照片或影片，以查看完成效果。在上半部分則會顯示取景框。

▲ 拍照即預覽（Capture View）模式下，主屏幕的下半部分左側，能即時顯示最多5張照片或影片。

多工作業增「拖放」功能 採新防塵技術

雖然上代Fold也能同時打開最多3個App，但Z Fold 2卻可水平或垂直拆分內部主屏幕（上代只能水平拆分），而且引入新「拖放」功能，可將文件、圖表或附件直接拖放至另一App中。舉例，同一畫面上，在一邊網站複製文字後，能直接拉過另一邊的Samsung Notes中；又或者將Excel、Word文檔等，從Myfiles應用拖放至Gmail電子郵件。

▲ Galaxy Z Fold 2可水平或垂直拆分內部主屏幕，打開最多3個App（上代Fold只能水平拆分）。

▲ 另新增「拖放」功能，可將文件、圖表或附件直接拖放至另一App中。

摺機摺得多，最怕易損耗。Z Fold 2進一步強化轉軸結構，採用隱形鉸鏈，無縫嵌入機身。另引入最早用於Galaxy Z Flip的防塵纖維技術，防止異物進入機身。

雙預覽模式 拍攝對象也看到拍攝畫面

鏡頭方面，Z Fold 2主相機配備3個12MP的標準、超廣角和長焦鏡頭，另外有兩個10MP的自拍鏡頭。又提供自動識別技術來追蹤正拍攝的對象，例如伸出手便開始或停止錄影。

▲ Galaxy Z Fold2鏡頭共有5個，包括主相機配備3個12MP標準、超廣角和長焦鏡頭，以及兩個10MP的自拍鏡頭。

此外，Z Fold 2具備雙預覽功能，可同時兼顧攝影師及拍攝對象。例如利用主鏡頭拍攝時，6.2吋的外屏亦能看到預覽拍照效果，即雙方都能看到拍攝畫面，拍攝對象也可即時調整姿勢或位置。

▲ 雙預覽功能同時兼顧攝影師及拍攝對象，拍攝對象也能看到拍攝畫面。

另錄影時開啟Auto framing功能，Z Fold 2便能清楚對焦，追蹤及拍攝移動中的主體。在暗光或夜間環境下，亦可合成30張不同的照片，以呈現更多細節。

三星表示，Z Fold 2用家自購買起1年內，可登記Samsung Care+服務，以享有一次針對意外損壞的裝置保護。

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記者：姚慧儀

拍攝、錄影：陳國峰