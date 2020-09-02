【限聚令放寬】健身中心本周五重開　業界料停業期間損失逾6千萬

▲ 健身中心將於本周五重開，香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，重開是對健身中心的一大鼓舞。（資料圖片）

港府宣布，健身中心、按摩院等處所可重開，措施將於周五(9月4日)凌晨起生效，為期7天。健身中心重開後，連教練在內每一組訓練或課堂最多4人，每個小組之間至少1.5米距離；器械要相隔1.5米或有隔板阻隔，使用後要清潔消毒等。香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，重開是對健身中心的一大鼓舞。

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李透露，是次停業期間，保守估計，業界整體損失超過6千萬元，不少中型連鎖健身中心每月虧損逾百萬元。雖然現時每組課堂限制4人，即800呎場地只可容納2組，但「總比無工開好。」

他補充，如果不幸有第4波疫情，呼籲政府不要一刀切，只需要出事的健身中心暫停營業14天，在疫情及業界生計之間取得平衡。

至於上一輪防疫抗疫基金，向每間健身中心派發10萬元，他指，過千呎的健身中心每月交數十萬元租金，根本不夠交租，建議政府可補貼租金一半，或勒令業主減租更實際。

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記者：朱悅瀅