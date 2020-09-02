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【新股IPO】螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市

股樓投資 18:03 2020/09/02

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螞蟻集團的一舉一動都備受注目，市場正熱切期待她何時展開招股，已有投資者說屆時要訓身認購螞蟻IPO。

據外電引述消息指，螞蟻集團計劃提高在上交所科創板的集資規模，籌集資金將超過香港部份，總集資規模高達300億美元（約2340億港元），最快10月上市。

百勝中國9987今日起招股　入場費23,635元為今年新股最貴，詳情請按：見下頁

認購9987百勝中國前　不可不知的5件事，詳情請按：見下頁

此外，消息指負責螞蟻上市項目的牽頭經辦人已經與中國機構投資者接觸，要求以戰略投資者的身份於科創板投資，潛在投資者最少要投入10億元至15億元人民幣，並需要履行12個月的禁售期。

百勝中國吸引力不及農夫山泉？　到底是賣點不夠還是...？，詳情請按：見下頁

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 螞蟻金服 IPO 香港股票

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