【新股IPO】螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市

螞蟻集團的一舉一動都備受注目，市場正熱切期待她何時展開招股，已有投資者說屆時要訓身認購螞蟻IPO。

據外電引述消息指，螞蟻集團計劃提高在上交所科創板的集資規模，籌集資金將超過香港部份，總集資規模高達300億美元（約2340億港元），最快10月上市。

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此外，消息指負責螞蟻上市項目的牽頭經辦人已經與中國機構投資者接觸，要求以戰略投資者的身份於科創板投資，潛在投資者最少要投入10億元至15億元人民幣，並需要履行12個月的禁售期。

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記者：張以正