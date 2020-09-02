【居屋申請2020】最詳盡居屋情報 申請需知+四大屋苑+按揭情報（不斷更新）
環球政經 22:49 2020/09/02
居屋2020將於下周四9月10開始接受申請，至10月7日止，為期４周，預計於明年1月攪珠，暫訂於明年６月開始揀樓。
今期推售４個屋苑，分別是鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共推出7,047個單位。本頁將提供居屋2020的最新情報。
居屋4大屋苑詳細資料：
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責任編輯：楊子瑩