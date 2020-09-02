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【居屋申請2020】最詳盡居屋情報 　申請需知+四大屋苑+按揭情報（不斷更新）

環球政經 22:49 2020/09/02

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居屋2020將於下周四9月10開始接受申請，至10月7日止，為期４周，預計於明年1月攪珠，暫訂於明年６月開始揀樓。

今期推售４個屋苑，分別是鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共推出7,047個單位。本頁將提供居屋2020的最新情報。

居屋4大屋苑詳細資料：

入表前必睇：

填表前留意事項：

申請按揭要留意：

 

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責任編輯：楊子瑩

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