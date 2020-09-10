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【居屋申請2020】最詳盡居屋情報 　申請需知+四大屋苑+按揭情報

環球政經 13:14 2020/09/10

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居屋2020於9月10日開始接受申請，至10月7日止，為期4周，預計於明年1月攪珠，暫訂於明年6月開始揀樓。

今期推售４個屋苑，分別是鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共推出7,047個單位。本頁將提供居屋2020的最新情報。

申請日期為2020年9月10日至2020年10月7日，截止時間為2020年10月7日晚上7時正＊。申請表在指定申請日期以外遞交恕不受理。郵寄申請表以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

＊只適用於親臨居屋銷售小組遞交及網上申請。各屋邨辦事處／分區租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。

預計攪珠日期：2021年1月（確實日期有待公布）

新增：

居屋4大屋苑詳細資料：

入表前必睇：

填表前留意事項：

申請按揭要留意：

 

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責任編輯：楊子瑩

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