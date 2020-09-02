【旅遊Keep Looking@iM網欄】疫市新商機？網上直播掀起全球消費熱潮

一場新冠肺炎，改變全球人們的生活模式，留在家中抗疫、在家工作，填滿我們大半個2020年。縱然生活模式出現變化，不變的是，我們仍要生活，為三餐奔波，添置食材、日常用品，更需要各種娛樂，消磨一整天待在家中的時間，緩減抗疫壓力。當中應運而生的，正是網上直播。透過各零售品牌的網上直播促銷節目，我們可以購買食材、衣服、家品等，更可與主持互動，娛樂一番，成為疫情的新消費熱潮。

美國研究公司 Grand View Research 一份有關網上影片串流直播的市場報告顯示：2020年網上影片串流直播市場總值達501億美元，預期到2027年，市場總值將達1,842億美元。全球受新冠肺炎影響，令大部份人都透過網上串流直播平台，獲取症情最新資訊，更會作用娛樂、社交及玩遊戲。各大網上串流平台，如Facebook Live、YouTube Live、Twitch的知名度大幅上升，當中在北美相當流行的Twitch，其觀看量更上升31%。

五成95後增加觀看

直播市場龐大，風潮席捲北美及亞洲，除了科技應用改良觀看體驗、更是受眾對直播的接受程度相當高。有供有求，一拍即合。據英國研究公司GlobalWebIndex今年4月進行的研究顯示，有五成 Gen Z（95後）受訪者表示，他們花在網上串流直播、社交媒體、影片的時間會不斷增加；更有四分之一表示，預期在疫情後，這些使用量會持續增長。

香港方面，近年本港電子商貿發展瞬速，急起直追鄰近市場。市場研究機構Statista預期2020年本港電子商貿銷售額按年增長31.7%至63.99億美元。市場興旺，除了是消費者的習慣改變，疫情亦帶動當中的機遇。既可保持社交距離，亦可省減外出時間。特別在第三波疫情中，不少長者染疫，政府呼籲長者減少出外，讓親友代為添購物資，加速網購的發展。即使不與長者同住，也可在網上預訂，讓貨品直送上門。

邊直播邊購物

作為市場營銷的一份子，當然不能放慢手腳。Klook 的主要客群同為喜歡收看直播的95後及千禧世代，我們看到網上直播帶來的機遇，全球旅遊體驗活動預訂平台 Klook 在Klook App 增設直播促銷功能，觀眾可以一邊看直播，一邊購買心水貨品，更可以與主持人互動，投票，按心心讚好，留言等。 我們相信，在疫情新常態下，直播促銷將會成為企業維持優勢的原因之一。

▲ Klook App 推出直播功能，將定期舉行直播，與觀眾互動。

作者 關霈詩簡介：

Klook 香港區行銷總監－擁有超過15年市場營銷經驗，在全球領先旅遊體驗預訂平台 Klook 帶領團隊進一步建立 Klook 品牌形象，透過全方位整合營銷工作，包括社交媒體、會員合作夥伴關係、品牌宣傳活動等，激發熱愛旅遊的香港人Keep Looking，不斷發掘及探索旅遊新體驗。

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