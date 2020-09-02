【港股追蹤】舜宇反彈逾4%　全靠大行報告幫手？

手機設備股近期新聞多多，最矚目自然是龍頭手機商華為遭美國多項限制封殺，市場開始擔心行業未來訂單及業務或受到影響，產生連鎖效應，導致多隻股份股價下挫。不過比亞迪電子（00285）已憑藉最新公布的中期業績，遠好過市場預期，股價本周大幅反彈；另一隻沉寂一時的手機設備龍頭舜宇光學（02382），今日亦反彈超過5，收報120.3元%。

摩根士丹利（大摩）最新報告引述集團管理層指，預料今年來自首五大客戶的收入貢獻將會更為均衡，除提升內地代工市場份額外，公司亦計劃藉越南新廠房，提高客戶三星（Samsung）手機攝像模組（CCM）的份額，表明長遠目標，是成為三星旗下兩大手機攝像模組的供應商之一。



另外，大摩指公司管理層認為攝頭業務轉換仍然是關鍵，指出即使沒有華為的情況下，代工銷售模型的差異化因素和規格升級趨勢持續，客戶之間規範遷移差異愈來愈大，如需要更高的光學變焦，像素遷移和甚至超廣角鏡頭。故該行仍然睇好公司前景，給予「增持」評級，目標價150元，以現價計，仍有約25%潛在上升空間。

股價今日反彈約5%，似乎已開始消化華為事件的不確定性，始終手機市場這塊餅的大細不變，變的可能只是各手機商的銷售佔比，故手機設備企業在未來一段時間如何搶佔其他手機商的訂單，以令業務更加分散，將會成為關鍵。舜宇這類龍頭股，旗下產品受市場認同，相信仍可企穩行業領先地位。

記者：葉志偉