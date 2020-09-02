【居屋申請2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意

房委會今日（九月二日）宣布，新一期居屋，即「居屋2020」，以及「白居二2020」將於下周四（九月十日）起接受申請。消息指，新居屋料於明年1月攪珠，同年6月揀樓。更重要的是，新居屋有望減價出售，由63折減至6折，甚至低至57折。值得留意的是，因應疫情，房委會實施多項安排，申請人需要留意。

一）申請期會由過往的兩個星期延長至四個星期；

二）房委會為「居屋2020」及「白居二2020」設立的指定網站會於明日起開放，公眾可預先瀏覽及下載申請表、申請須知及新建居屋發展項目的售樓資料簡介和重售單位的售樓簡介單張；

三）樂富客務中心不會提供櫃檯查詢服務。公眾可致電房委會銷售及白居二24小時熱線2712 8000查詢有關「居屋2020」或「白居二2020」的申請事宜；

四）樂富客務中心供展示建築模型與室內間格模型的展覽廳會暫停開放。如情況許可，會盡量安排在選樓期開始前開放展覽廳予公眾參觀；

五）交表方面，與往年一樣，可郵寄／親身遞交紙本申請表，又或網上交表。樂富客務中心會設有申請表投遞箱，供申請者遞交已填妥的申請表。樂富客務中心將採取其他預防措施，包括控制人流，要求所有進入客務中心的公眾人士需接受體溫檢測及佩戴口罩等。

六）四個新建居屋發展項目的建築模型和以建築信息模擬技術製作的室內間格模型的短片，以及四個新建居屋發展項目和重售單位所屬發展項目的資料、分區計劃大綱圖、公契最新擬稿或已簽立的公契和鳥瞰照片，會於明日起上載至房委會為「居屋2020」設立的指定網站，供公眾瀏覽；

房委會發言人提醒，任何人士只能名列於同一計劃的一份申請表內（不論紙本或網上申請），否則會被視作重複申請。如有重複申請，不論任何原因，所有申請一律作廢，已繳付的費用不會獲得退還，亦不能轉讓。

今期推售四個新建居屋發展項目，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047個單位。

房委會發言人說：「就『居屋2018』出售的兩個居屋發展項目（凱樂苑及裕泰苑）和『居屋2019』出售的五個居屋發展項目(凱德苑、錦暉苑、尚文苑、旭禾苑及雍明苑)，我們會將截至選樓日期開始約一個月前，因買賣協議撤銷而收回的的單位，一併納入是次銷售計劃內重售。」

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