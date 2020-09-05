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【新冠肺炎】日本招聘職位遞減　逾5萬人失業

環球政經 07:35 2020/09/05

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新冠肺炎疫情影響，各地的經濟都受到打擊，失業人數持續上升。日本當地7月失業人數逾5萬人，非正職員工持續減少。

綜合日媒報道，厚生勞動省公布7月招聘率較6月減少0.03% ，運續7個月惡化。截至8月31日，厚生勞動省估計有達5.03萬人，因新冠肺炎疫情而遭到解僱、終止僱用，當中以零售業及飲食業最為受影響。

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《朝日新聞》報道，厚生勞動省於2月開始進行統計，在4月時失業少於4000人，但至5月起就有不斷上升趨勢。於5月21時，就有逾1萬人失業、6月4日就已超過2萬人，平均每個月失業人數會以1萬增加。有外界預料，失業人數的實際數字或會比估算多。此外，7月非正職員工約有2043萬人，按年減少131萬人。

《共同社》報道，由於較多工作也是按季度合同來續約，通常在9月底前員工也會收到合約更新。如果不續約則須提前一個月通知，由此拉高了8月的失業人數。

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責任編輯：黎淑雯

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