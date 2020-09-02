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【新冠肺炎】調查顯示：14%美國人用盡應急積蓄 25至34歲年輕人居多

環球政經 16:54 2020/09/02

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自新冠肺炎爆發以來，全球經濟轉差，各國無一幸免。外媒報道指，根據SurveyMonkey的最新調查顯示，由新冠肺炎疫情展開以來，有14%的美國人(多達4,600萬人)表示他們已經用盡了應急積蓄，另外有11%的人表示要靠借錢應付付日常開支，情況嚴峻。

相關文章：新冠肺炎疫情持續 紐約市將延遲開學

調在查當中，也可以看到不同年齡層的人士，在消費上的不同習慣，或財產的分配比例。調查顯示，25至34歲的年輕人中，有26%的受訪者表示已經完全耗盡了應急積蓄，向反而65歲以上人士的比例只有6%，這與不同年齡人士的總資產數量，與消費習慣有關。

相關文章：新冠肺炎疫情影響 GAP將於今年內全球關閉逾200間分店

SurveyMonkey以上調查於8月份，進行針對5,400多名美國成年人進行調查，該調查的誤差幅度為正負兩個百分點。

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責任編輯：翁嘉陽

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