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金管局：「預先批核還息不還本」延長半年　中小企融資擔保貸款延遲還本一併延長

即市財經 16:53 2020/09/02

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金管局宣布，「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月。

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月。金管局已發信要求，所有參與銀行採取措施落實新安排。有需要的企業客戶可以主動聯絡銀行。

合資格銀行企業客戶於今年11月至明年4月期間的貸款，本金還款期延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則延長90天。

金管局指，由於客戶對計劃有一定認識，而銀行亦因疫情安排部分員工在家工作，銀行不會就今次延長安排向合資格客戶發通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理每名合資格客戶的個案。期間，銀行可能會邀請客戶（特別是早前已獲多次展期的客戶）提供最新的營運及財務資料。

中小企融資擔保8成及9成貸款　延遲還本安排延至明年3月底

按證保險公司宣布，延長中小企融資擔保計劃下，八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金措施6個月，至明年3月底，而延遲償還本金期亦由最長12個月增至18個月。新措施下貸款擔保期可相應順延，以紓緩中小企資金周轉壓力。

因應企業資金周轉出現困難，政府及金管局近月多次優化中小企融資擔保計劃，除推出百分百擔保貸款，過往一直提供的八成信貸擔保產品的每間企業貸款上限，由1,500萬元增至1,800萬元；而九成信貸擔保產品則由600萬元增至800萬元，並將申請資格擴展至適用於所有在港上市的企業。

相關文章：

【中小企融資擔保計劃】按證信貸擔保優代措施即日生效　最多可獲12個月利息補貼

金管局推企業客戶「預先批核還息不還本」計劃專用電郵及查詢熱線

金管局：港銀可向企業「預先批核還息不還本」　料8成企業合資格（第二版）

編輯：趙穎妍

疫情 保險公司 香港金融管理局 香港按證保險有限公司 貿易 銀行 在家工作 融資貸款

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