金管局延「預先批核還息不還本」半年　中小企融資擔保貸款延遲還本一併延長（第二版）

▲ 金管局宣布，「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月。

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月。金管局已發信要求，所有參與銀行採取措施落實新安排。有需要的企業客戶可以主動聯絡銀行。

合資格銀行企業客戶於今年11月至明年4月期間的貸款，本金還款期延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則延長90天。

銀行界對措施表示歡迎，銀行公會鼓勵有需要的企業客戶主動聯絡銀行，銀行將按照金管局的指引，處理有關本金貸款的延期要求。

金管局指，由於客戶對計劃有一定認識，而銀行亦因疫情安排部分員工在家工作，銀行不會就今次延長安排向合資格客戶發通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理每名合資格客戶的個案。期間，銀行可能會邀請客戶（特別是早前已獲多次展期的客戶）提供最新的營運及財務資料。

中小企融資擔保8成及9成貸款 延遲還本安排延至明年3月底

按證保險公司宣布，延長中小企融資擔保計劃下，八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金措施6個月，至明年3月底，而延遲償還本金期亦由最長12個月增至18個月。新措施下貸款擔保期可相應順延，以紓緩中小企資金周轉壓力。

因應企業資金周轉出現困難，政府及金管局近月多次優化中小企融資擔保計劃，除推出百分百擔保貸款，過往一直提供的八成信貸擔保產品的每間企業貸款上限，由1,500萬元增至1,800萬元；而九成信貸擔保產品則由600萬元增至800萬元，並將申請資格擴展至適用於所有在港上市的企業。

滙恒批逾千億企業貸款紓緩申請 中銀研延長個人支援措施

滙豐發言人對措施表示歡迎，相信可為受疫情持續影響的企業提供適時支援。滙豐自今年2月以來，批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及貸款金額逾1,500億元。

恒生 （00011） 截至7月底，已累積批出逾1,000億元涉及中小企紓緩措施相關金額。

中銀香港 （02388） 工商金融部副總經理莊芳毅表示，疫情以來已累計處理超過1萬宗企業客戶的貸款支援申請。該行目前正積極研究延長「物業按揭貸款延期還本」措施及「個人支援分期貸款」的申請期，將適時公佈有關詳情。

東亞銀行 （00023） 總經理兼企業銀行主管徐振文相信，措施有助紓緩客戶在疫情期間的財務壓力，該行會全力支持積極配合，採取措施落實新安排。

據金管局披露，截至7月底止，本地銀行已為企業客戶批出超過4.3萬宗貸款展期等支援措施，涉資5,300億元。

（第二版新增內容）

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編輯：趙穎妍