【疫市高價】租客一日睇逾10個租盤 遇上得寶靚裝單位一見鍾情 高市價7%承租

傳統的暑假租務旺季已過，但踏入9月份，租賃市場依舊交投活躍，雖然市場的租盤大增，個別屋苑租金持續下跌，但仍有屋苑錄得高價租賃成交。一個得寶花園的1房單位，剛以每月1.22萬元出租，較市價高出7%。

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香港置業營業經理沈行進表示，日前該行促成一宗1房戶租務成交，新租客以約1.22萬元承租一個望獅子山景觀的中高層戶，實用呎租約48.2元，成交價高市價約7%。租出單位為得實花園C座中高層4室，1房間隔，向西北望獅子山景觀，實用面積約253平方呎。

沈行進指，業主以約1.25萬元放租３天即吸引外區客洽詢，議價後減價300元，以1.22萬元租出，實用呎租約48.2元。他續稱，新租客為單身人士，日前特地請假一天睇樓，於一天間到牛頭角區一口氣睇了十多個租盤，最後參觀到上述得寶花園單位，見到單位附靚裝修，而且傢俱、電器齊全，連同床、衣櫃、洗衣機、微波爐等出租，故睇樓1次後即拍板承租。沈行進補充，由於單位傢電齊全及附上靚裝修，故成交價高市價約7%，現時同類單位的租金約10,800元水平。

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據悉，原業主為長線投資者，投有多個單位作收租用途，上述單位於1998年7月以約117.5萬元購入，現享租金回報約12.5厘。

沈行進指，得寶花園上月共錄得約20宗租務成交，比7月多約11.1％，現時該屋苑的租盤只有約15個，最平租盤為實用面積約265平方呎的單位，租金約9,800元，但以上單位「冇裝修冇景觀」可言；至於普遍單位的租金約11,000元水平。

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記者：陳詠妍