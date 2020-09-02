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【航空告急】全球航空業料全年裁員逾50萬人

即市財經 16:40 2020/09/02

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國泰航空早前申請了保就業計劃第一期工資津貼。

新冦肺炎疫情重創全球航空業，諮詢公司Five Aero最新報告指，過去6個月航空業合共裁員超過35萬人，但裁員潮仍未過去，料年底全球航空業被裁人數高達50萬人。單計8月份，航空業裁減超過5萬個職位。

Five Aero聯合創辦人Rowland Hayler指，航空業裁減的職位包括約2.5萬個不屬於主流航空公司的職位、航天製造商及機場，另有9.5萬個潛在被裁減的職位。其中，亞洲公司及各地機場透過減薪推遲裁員，甚至不公布裁員，令統計數字或低於實際數目。

統計發現，由於大型飛機製造商及主要供應商均設在歐美等西方國家，航空業超過80%被裁減職位來自歐洲及北美，而歐洲及北美佔2019年乘客量約49%。亞太地區的裁員人數則少得令人難以置信，當中逾半裁減人數來自澳洲及新西蘭。

Rowland Hayler稱，亞洲公司或許不更願意裁員，但缺乏來自中國等亞洲國家的數據才是重點。國泰航空 （00293） 及新加坡航空都因為領取了政府的補貼未有裁員，但不排除未來數月或數周會有裁員消息。

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編輯：陳韻妍

 

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