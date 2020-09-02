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【限聚令放寬】按摩院本周五復業　中小微企歎有生意難接

商業 16:40 2020/09/02

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按摩院反映連續關閉多個星期零收入，加上業主不減租每月錄得數萬虧損。（足沐提供）

食物及衞生局局長陳肇始今日宣布，將於本周五（9月4日）凌晨起，重開溜冰場以外健身室、按摩院等處所，為期7天。有按摩院反映，連續關閉多個星期零收入，加上業主不減租每月錄得數萬虧損。

從事腳底及全身按摩的「足沐」負責人Jason表示，因爆發疫情已從3間店舖減至2間，每月共虧損逾6萬元，而關閉期間業主不減租，還不斷「追租」。他直言港府繼續令其關閉，又無任何支援，已作最壞打算，「結業申請綜援」。他又指，最不能理解腳底按摩比美容及剪髮相隔距離更遠，卻是最遲復業。

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他稱，公司一直外聘自僱按摩師傅為僱客服務，而一直合作的6至7個師傅在疫情下，更已轉行，如任職清潔。雖然9月4日能夠恢復營業，但相信人手不足的情況下，生意甚難有好轉。他期望港府能夠推出更有效的措施，減輕租金的壓力。

微企足薰堂負責人Stephanie表示，關閉至今每月虧損約3至4萬元，期間已表明不接受預約，減去預約又取消不便，而本周五重啟，將明日開始接受預約。她認為周末生意會較佳，卻難以預計生意額能回復多少。至於公司目前的策略，她指出只能做短期優惠推廣，未來一個月都未敢作打算。

記者：馬意文

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