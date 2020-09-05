【HKTVmall】港視狂升或成「港版納指」黑馬　破頂之路可行幾遠？

▲ 王維基2015年將香港電視轉型HKTVmall，今年上半年首次轉虧為盈。

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 今年氣勢如虹，「食正」疫情改變消費新趨勢，半年首度轉虧為盈，帶挈股價飛升。香港電視本周一度突破13元大關，市值逾120億元，接近等如3個近年擴展本地電商「big big shop」業務的TVB電視廣播 （00511） 。資金瘋炒港視，港視年初至今飆升逾2.8倍，港視的破頂之路還可以行幾遠？

港視市值甚至逼近恒生科技指數成份股的「末段班」，詳情可看【下一段】

自新冠肺炎爆發以來，政府防疫措施、在家工作令消費者對網購依賴大增，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及HKTVmall等無疑成為疫情下的受惠者。

港視今年2月起每月訂單總商品交易額（GMV）幾乎每月按年增長逾倍，帶動上半年GMV由12.9億元急升至27.5億元，不計政府補貼，半年淨賺9300萬元，為轉型5年後首度錄得盈利，反映港視的網購生意步上軌道。

港視股價有如美團飛升

亮麗表現令港視股價自發盈喜開始爆發，當時股價由4元水平抽升至7元水平，中期業績公布後一周，資金對港視興趣未減，股價屢創新高，周三（2日）更一口氣衝上13元水平。以港視周五股價13.08元計，年初至今累升2.8倍。

港視走勢有如美團 （03690） 「沒有最高，只有更高」的情況，美團自去年首錄季度盈利，一年內股價由不過100元水平攀升至260元水平。

而港視並未有停下腳步，利用自身已有的用戶基礎及平台知名度，嘗試實行數碼化全方位滲透，全面照顧港人衣食住行，將會推出外賣App及電子錢包HKTVpay，嘗試集阿里巴巴及美團概念於一身。

阿里巴巴除了有淘寶，亦有支付寶及餓了麼等，建立「一條龍」數字化體系。美團除了自身外賣App，亦將推動其「美團閃購」及旗下以生鮮食品為主的「菜大全」品牌發展。

港視估值超越阿里京東 與美團可比？

港視發展進程有如高增長股，雖然不及電商巨頭阿里及京東已經發展大為成熟的網購業務，但亦不妨作個比較。

港視料下半年GMV為28億至30億元，與上半年相若，按此推算，預計全年可賺約1.86億元，以最新市值為約116億元計，市盈率約62倍。

阿里及京東市盈率分別約32倍及43倍，港視的估值明顯貴得多。當然，與美團高達約400倍的市盈率是無法比較。

衝出香港 擴大版圖尋新客源

網購成為後疫情新常態，港視在過去數年已作大量前期投入，副主席王維基指，不擔心疫情過後生意下跌，並預期成本及毛利率趨穩定。這意味港視的業務將進入穩步發展，盈利改善幅度或會放慢。

香港人口實際堪比歐洲不少中型國家，但與內地市場、歐盟市場相比，香港市場可展性依然有很大局限。

港視在香港站穩腳步、發展成熟後，可搶佔的利潤及市場份額有限，為謀求新的生意增長點，港視計劃主動「走出去」，在海外成立分公司及附屬公司，推廣及介紹HKTVmall整套系統及解決方案，幫助海外客戶設立網上商場，發展新的客源。

當然，海外業務正在研究中，發展模式成功與否仍需時間證明，同時，在香港的外賣及電子錢包業務亦要視乎推出後的實際成效。

數碼化為市場長期看好的趨勢，一旦港視能夠做出成績，且盈利水平可維持，相信對股價有極大支持，惟投資者短期要留意，港視股價已大幅攀升，入市時要小心高追高風險。

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記者：袁諾曦