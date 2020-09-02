【Netflix】內地著名科幻小說《三體》　率先由Netflix拍成劇集

▲ Netflix準備把中國著名科幻小說《三體》拍成劇集。

外媒報導，Netflix宣佈將拍攝著名內地科幻小說《三體》的劇集，由《三體》作者劉慈欣及英文版譯者劉宇昆擔任制片顧問，而著名人氣美劇《權力遊戲》的編劇David Benioff 、Alexander Woo 及 D.B.Weiss負責劇本改編，為該小說第一次登上螢幕。

《三體》為中國最暢銷的科幻長篇小說之一，一共分為三部，包括《三體》、《三體II：黑暗森林》及《三體III：死神永生》。《三體》先後獲得中外多個獎項，包括中國科幻銀河獎特別獎及2015年雨果獎最佳小說獎。Facebook創辨人Mark Zuckerberg亦把推薦該書到2015年「A Year of Books」。

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編輯：謝克迪