【C家教路@iM網欄】科技股續受追捧 板塊輪動要等新股潮來臨

股票市場仍是美股的世界，蘋果 (AAPL)、特斯拉 (TSLA) 已於周一（8月31日）正式拆股，分別一拆四及一拆五，短期內將引來更多資金流入，繼續沖喜納指表現。今年特斯拉的股價低位大概是400美元左右，現時拆股後股價仍逾500美元，顯示特斯拉疫情至今表現有多強勢。拆股雖然對公司價值影響不大，但可見對股價的影響卻不小。未來道指將會有調整，令其科技股的權重有所提升，或會影響納指對比道指的表現，現時納指再創新高，估值相對昂貴，因此道指短暫跑贏納指也不出奇。納指疫情至今其實已約4次回落並短暫跑輸道指，但長遠相信科技股仍是主導，畢竟該類公司受疫情影響相對較少，且還有些公司獲增值機會。

此外，美股近日繼續強勢的另一原因是因為美聯儲上周四（8月27日）放鴿，長遠將維持平均2% 的通脹率，並容許部分時間高於此水平。換句話說，未來加息的力度不會很大，聯儲局將會以經濟反彈為主，或會令低利率成常態。現時美元國債短期債息其實若扣除通脹已是負利率，但10 年期國債利率仍在1%以上，長短債息差距將變大，殖利率曲線 (Yield Curve) 會變得更斜。不過，筆者認為長期利率要進一步降低，才能令按揭、消費等受惠，更加利好經濟復甦。事件在美元指數上的影響較為突出，人民幣、歐元、英鎊等匯率都繼續有上升的趨勢。內地官方製造業PMI已連續6個月擴張，近日人民幣的升幅較明顯，相信短期內會利好A股。

整體而言，市場氣氛仍然良好，但喜好較集中在科技相關股票上，隨著市場上的恒生科技指數ETF陸續推出，加上恒指下周一將會調整權重，相關科技、新經濟股仍熱受追捧的機會很大。不過值得留意的是，業績期已過去，一連串新股將會上市，包括中概股回歸系列如百勝中國 (YUMC)，或會令市場喜好有所改變，所以要準備板塊再次輪動的心理。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！