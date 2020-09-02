【新冠肺炎】康復者仍被病徵纏繞 消除體內病毒需最少30天

▲ 有新冠肺炎康復者發現，即使病毒檢測結果呈陰性後，仍受病徵困擾。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球。有康復者發現，即使病毒檢測結果呈陰性後，仍受病徵困擾。有研究指，康復者要完全消滅體內病毒，需時至少一個月。

以前任職私人健身教練的赫奇科克（Shelby Hedgecock），4月時確診新冠肺炎，儘管5月檢測結果已呈陰性，但4個月後的今天，仍被新冠肺炎的病徵困擾，包括神經衰弱、認知問題、呼吸急促、胸痛、失去嗅覺等，即使只是做簡單的瑜伽，也會導致肌肉痠痛，要在床上休息數天。

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赫奇科克這類康復者被醫學界稱為「長途倖存者」（ "long-haul survivors"），通常在檢測呈陽性後很長時間，才出現病徵。醫生指出，數據反映新冠肺炎病毒不僅影響肺部，還對血管造成損傷。

美國疾病控制與預防中心（CDC）7月份指出，新冠肺炎可能是長期疾病。中心調查顯示，約有35％患者表示，在確診後兩到三周，仍未恢復平常的健康狀態；其餘患者則表示，確診後5至12天已恢復平常的健康狀態。

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根據《英國醫學期刊》（British Medical Journal）周二發表的研究指出，新冠肺炎患者可能需要一個多月才能重新接受測試，以了解他們體內是否仍有殘餘病毒，而當中五分之一的個案會出現假陰性，增加傳播風險。

研究指，康復者必須連續兩次病毒檢測結果呈現陰性，才能確定患者體內病毒已被消除。一般患者從確診到消除體內病毒需時約30天，從出現病徵起計算，大約需時36天。長者患者或重症患者需時較長，50歲以下患者需時35天，80歲以上需時38天；曾住院的患者需時38天，不用住院的患者則需時33天。

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責任編輯：葉芷樺