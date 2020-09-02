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【ZOOM】非用Zoom不可？　免安裝綫上會議軟件一覽

科技 17:06 2020/09/02

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Zoom為熱門視像會議工具之一，全球擁有不少用戶，但其實市面上亦有不少免費視像會議工具選擇。

疫情下全球不少企業需進行視像會議，最早於市場上跑出的視像會議軟件Zoom，最近該公司第二季收入增逾3倍，達至6.635億美元，總市值不斷攀升。Zoom為熱門視像會議工具之一，全球擁有不少用戶，但其實市面上亦有不少免費視像會議工具選擇。

Jitsi Meet

Jitsi Meet 為免費的視像會議工具，提供多項會議常用功能，用戶毋須註冊及安裝程式即可使用。該軟件提供多人屏幕共享、遙距控制及會議錄影功能，並強調軟件安全性，可支援最多 75人同時參與，會議時間不設上限。

<<【在家工作】視像會議需求大　VooV Meeting用戶量升150%

<<【在家工作】勿忘基本開會禮儀　Zoom分享線上會議貼士

Webex Meetings

思科旗下推出的Webex視像會議軟件，亦是不少企業選擇之一。Webex免費版本沒有時間限制，會議容納人數達100人，只需會議主持人登記帳號及建立會議，就可允許非帳號用戶直接參與會議。Webex提供的會議服務相對完整，包括共享屏幕、分割畫面以及遙距控制等功能。

VooV Meeting

騰訊雲推出綫上會議工具VooV Meeting（騰訊會議國際版），覆蓋超過100個國家及地區，用戶無需下載應用程式，會議參加者可透過微信連結，或以電話撥入方式進入會議，另外在疫情期間，VooV Meeting免費開放300人同時進行會議，時間不設限制。

責任編輯：李寶如

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