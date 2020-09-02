台積電TSMC傳計劃年底前 7納米工藝月產能增至14萬片

▲ 台積電據報爭取年底前將7納米工藝月產能增至14萬片。

內地媒體報道，台積電（台：2330）2018年4月投產的7nm（納米）工藝目前仍有龐大需求，台積電正盡力提高產能，爭取將月產能提升至14萬片晶圓。產業鏈消息人士指，台積電已經先於計劃，將7nm工藝的月產能提升到13萬片晶圓，目標是年底將月產能提升至14萬片晶圓。

報道稱，7nm是台積電僅次於5nm的先進工藝，由於5nm工藝產能緊張，主要用於蘋果等大客戶的最新產品，不少廠商仍在排隊，而7nm工藝對廠商而言是更現實的選擇。

台積電早前宣佈，今年7月生產了第10億粒功能完整、沒有缺陷的7納米晶片。7納米投入量產兩年，目前服務全球十多個客戶，應用於超過100款晶片產品。早前媒體也報道，台積電7nm產能已經滿載。

台積電早前宣佈所生產7nm晶片已達10億粒，足以覆蓋13個曼哈頓，更多詳情請看【下一頁】

相關文章：

【台積電】蘋果自研GPU料明年推出 傳由台積電代工

【晶片股】台積電5nm晶片 蘋果幾乎包攬未來兩季所有產能

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷