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台積電TSMC傳計劃年底前 7納米工藝月產能增至14萬片

即市財經 16:26 2020/09/02

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台積電據報爭取年底前將7納米工藝月產能增至14萬片。

內地媒體報道，台積電（台：2330）2018年4月投產的7nm（納米）工藝目前仍有龐大需求，台積電正盡力提高產能，爭取將月產能提升至14萬片晶圓。產業鏈消息人士指，台積電已經先於計劃，將7nm工藝的月產能提升到13萬片晶圓，目標是年底將月產能提升至14萬片晶圓。

報道稱，7nm是台積電僅次於5nm的先進工藝，由於5nm工藝產能緊張，主要用於蘋果等大客戶的最新產品，不少廠商仍在排隊，而7nm工藝對廠商而言是更現實的選擇。

台積電早前宣佈，今年7月生產了第10億粒功能完整、沒有缺陷的7納米晶片。7納米投入量產兩年，目前服務全球十多個客戶，應用於超過100款晶片產品。早前媒體也報道，台積電7nm產能已經滿載。

台積電早前宣佈所生產7nm晶片已達10億粒，足以覆蓋13個曼哈頓，更多詳情請看【下一頁】

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編輯：陳健婷

台積電 晶片

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