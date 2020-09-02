【品水師教飲水@iM網欄】蒸餾水、礦物質水、礦泉水 各式各樣的水，分不清隨時飲錯水

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市面上的水，五花八門，當中有些名稱上更是容易混淆，例如礦物質水和礦泉水、冰川水和冰山水，都是經常被搞亂的。分享一下水該如何分類。
水主要分為兩大類，分別是經加工處理的水(Processed Water)和天然的水(Natural Water)，然後再細分不同種類。香港較常見的有自來水、蒸餾水、礦物質水、濾水、礦泉水、山泉水、冰川水、冰山水等八款水，分類如下圖。
|經加工處理的水 (Processed Water)
|自來水
|即水喉水，水先經過水務署的濾水廠處理及消毒後才入屋。香港的自來水大部份(約七成)是來自中國廣東的東江水，其餘是來自十七個儲水塘的水。
|蒸餾水
|經過蒸餾工序生產而成的水。水先經過煲滾後蒸發，變成蒸氣汽。而原水中的污染物和礦物質會殘留在容器中，不會隨水蒸發掉。然後將蒸氣冷卻凝固，還原成水，再經過濾到另一個容器，最後入樽。
|礦物質水
|原水通常是蒸餾水，再多加一個工序，人工加上食品級的礦物質添加劑。
|濾水
|原水是自來水。於水龍頭安裝濾水器，經濾水器過濾後出來的水。
|天然的水 (Natural Water)
|礦泉水
|雨水滲入山體，再滲透岩石層的隙罅，流到地下深處的儲水源(Aquifer)。過程經過岩石層的過濾，並溶解及吸收岩石層的礦物質。生產商在水源地設廠取水入樽，礦泉水是屬於地下水(Underground water) 。
|山泉水
|山泉水的英文翻釋是Spring Water，但亞洲的山泉水和歐洲的Spring Water 是兩種不同的水。亞洲的山泉水是指由山上流下來的水，然後聚集成水源。而歐洲的Spring water是指在地下的泉水，經泉眼湧出地表，聚集成水源。
|冰川水
|在冰川區的冰融化成水後，經過一段時間流到一個儲水源，屬於地表水(Ground water)。如果冰川水經過岩石層滲透到地下儲水源，便會歸類為礦泉水。
|冰山水
|駕駛破冰船前往冰山區，採集斷裂了浮在海面上的冰山塊，再將原塊冰山運往水廠融冰入樽。冰山水與冰川水最大的分別，在於冰山水是用儀器融冰後立即入樽，過程沒有接觸地面或吸收其它物質，是最原始的冰水。而冰川水需要一段時間才流到儲水源，過程會接觸地面，或會吸收其它物質。
無論是經加工處理的水或天然的水，所有的水來源都是天上的雨水。所以呢，落雨天就不要再抱怨麻煩了，落雨其實是一件值得感恩的事。
或者你會問，有氣水和梳打水又怎歸類呢? 下星期再為大家解釋。
作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：
香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。
Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee
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欄名 : 品水師教飲水