【品水師教飲水@iM網欄】蒸餾水、礦物質水、礦泉水 各式各樣的水，分不清隨時飲錯水

市面上的水，五花八門，當中有些名稱上更是容易混淆，例如礦物質水和礦泉水、冰川水和冰山水，都是經常被搞亂的。分享一下水該如何分類。

水主要分為兩大類，分別是經加工處理的水(Processed Water)和天然的水(Natural Water)，然後再細分不同種類。香港較常見的有自來水、蒸餾水、礦物質水、濾水、礦泉水、山泉水、冰川水、冰山水等八款水，分類如下圖。

經加工處理的水 (Processed Water) 自來水 即水喉水 ，水先經過水務署的濾水廠處理及消毒後才入屋。香港的自來水大部份(約七成)是來自中國廣東的東江水，其餘是來自十七個儲水塘的水。 蒸餾水 經過蒸餾工序生產而成的水 。水先經過煲滾後蒸發，變成蒸氣汽。而原水中的污染物和礦物質會殘留在容器中，不會隨水蒸發掉。然後將蒸氣冷卻凝固，還原成水，再經過濾到另一個容器，最後入樽。 礦物質水 原水通常是蒸餾水 ， 再多加一個工序 ， 人工加上食品級的礦物質添加劑 。 濾水 原水是自來水。於水龍頭安裝濾水器，經濾水器過濾後出來的水。

天然的水 (Natural Water) 礦泉水 雨水滲 入山體 ，再滲 透岩石層的隙罅 ， 流到地下深處的儲水源 (Aquifer) 。 過程經過岩石層的過濾 ， 並溶解及吸收岩石層的礦物質 。 生產商在水源地設廠取水入樽 ， 礦泉水是屬於地下水 (Underground water) 。 山泉水 山泉水的英文翻釋是Spring Water ， 但亞洲的山泉水和歐洲的 Spring Water 是兩種不同的水 。 亞洲的山泉水是指由山上流下來的水 ，然後聚集成水源。而 歐洲的 Spring water 是指在地下的泉水 ，經泉眼湧出地表， 聚集成水源 。 冰川水 在 冰川區的冰融化成水後 ， 經過一段時間流到一個儲水源 ，屬於地表水(Ground water)。如果冰川水經過岩石層滲透到地下儲水源，便會 歸類為礦泉水 。 冰山水 駕駛破冰 船前往冰山區 ， 採集斷裂了浮在海面上的冰山塊 ， 再將原塊冰山運往水廠融冰入樽 。 冰山水與冰川水最大的分別 ， 在於冰山水是用儀器融冰後立即入樽 ，過程沒有接觸地面或吸收其它物質，是最原始的冰水。而冰川水需要一段時間才流到儲水源，過程會接觸地面，或會吸收其它物質。

無論是經加工處理的水或天然的水，所有的水來源都是天上的雨水。所以呢，落雨天就不要再抱怨麻煩了，落雨其實是一件值得感恩的事。

或者你會問，有氣水和梳打水又怎歸類呢? 下星期再為大家解釋。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

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