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【品水師教飲水@iM網欄】蒸餾水、礦物質水、礦泉水 各式各樣的水，分不清隨時飲錯水

名人薈萃 16:41 2020/09/02

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市面上的水，五花八門，當中有些名稱上更是容易混淆，例如礦物質水和礦泉水、冰川水和冰山水，都是經常被搞亂的。分享一下水該如何分類。

水主要分為兩大類，分別是經加工處理的水(Processed Water)天然的水(Natural Water)，然後再細分不同種類。香港較常見的有自來水、蒸餾水、礦物質水、濾水、礦泉水、山泉水、冰川水、冰山水等八款水，分類如下圖。

 

經加工處理的水 (Processed Water)
自來水 即水喉水，水先經過水務署的濾水廠處理及消毒後才入屋。香港的自來水大部份(約七成)是來自中國廣東的東江水，其餘是來自十七個儲水塘的水。
蒸餾水 經過蒸餾工序生產而成的水。水先經過煲滾後蒸發，變成蒸氣汽。而原水中的污染物和礦物質會殘留在容器中，不會隨水蒸發掉。然後將蒸氣冷卻凝固，還原成水，再經過濾到另一個容器，最後入樽。
礦物質水 原水通常是蒸餾水再多加一個工序人工加上食品級的礦物質添加劑
濾水 原水是自來水。於水龍頭安裝濾水器，經濾水器過濾後出來的水。

 

天然的水 (Natural Water)
礦泉水 雨水滲入山體，再滲透岩石層的隙罅流到地下深處的儲水源(Aquifer)過程經過岩石層的過濾並溶解及吸收岩石層的礦物質生產商在水源地設廠取水入樽礦泉水是屬於地下水(Underground water)
山泉水 山泉水的英文翻釋是Spring Water但亞洲的山泉水和歐洲的Spring Water 是兩種不同的水亞洲的山泉水是指由山上流下來的水，然後聚集成水源。而歐洲的Spring water是指在地下的泉水，經泉眼湧出地表，聚集成水源
冰川水 冰川區的冰融化成水後經過一段時間流到一個儲水源，屬於地表水(Ground water)。如果冰川水經過岩石層滲透到地下儲水源，便會歸類為礦泉水
冰山水 駕駛破冰船前往冰山區採集斷裂了浮在海面上的冰山塊再將原塊冰山運往水廠融冰入樽冰山水與冰川水最大的分別在於冰山水是用儀器融冰後立即入樽，過程沒有接觸地面或吸收其它物質，是最原始的冰水。而冰川水需要一段時間才流到儲水源，過程會接觸地面，或會吸收其它物質。

 

無論是經加工處理的水或天然的水，所有的水來源都是天上的雨水。所以呢，落雨天就不要再抱怨麻煩了，落雨其實是一件值得感恩的事。

或者你會問，有氣水和梳打水又怎歸類呢? 下星期再為大家解釋。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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欄名 : 品水師教飲水

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