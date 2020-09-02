思科搶攻教育市場　推Webex Classrooms預覽版

▲ 學生及教師們對遠距教學的需求大增，科技巨企Cisco（思科）最新宣布推出視像會議服務Webex Classrooms的最新預覽版，預計於今年第4季正式推出。

新冠肺炎疫情全球大流行，學生及教師們對遠距教學的需求大增，科技巨企Cisco（思科）最新宣布推出視像會議服務Webex Classrooms的最新預覽版，搶攻教育市場。

該新平台WebEx Classrooms可允許教師設定及啟動線上課程、安排課堂時間表、自動筆記、分組教學及點名等。同時讓學生存取教材如課堂錄影、測驗、與老師及同學即時通訊等。其他功能則包括一對一或群組通訊、互動電子白板、投票系統、檔案共享等。

為了減輕了學校IT人員的負擔，Cisco表示其可整合學習管理系統（LMS）如Moodle、Blackboard、Sakai、Canvas或 D2L等。還可將課堂錄影以MP4格式儲存，並強調通訊內容加密傳送。

【Zoom急升】Zoom企業用戶大增逾4倍 未來增長勢頭能否持續？

【秒速剪片】Google相簿更新影片編輯器 增影片裁剪＋濾鏡

此外，家長也可以使用Webex Teams與教師聯繫，並透過Webex Assistant功能了解學生們的學習進度，以及幫助管理課堂作業等。

WebEx Classrooms預計於今年第4季正式推出，Cisco WebEx Meetings客戶將可免費使用。

【視像安全】Google Meet被爆會議遭入侵 用家如何保障安全？

責任編輯：張寶燕